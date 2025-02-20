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威力彩衝16.5億　中獎關鍵第一步沒做「獎金恐全泡湯」

威力彩本期頭獎上看16.5億元。（示意圖／張文玠攝）

▲威力彩本期頭獎上看16.5億元。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

一夜暴富機會來了！威力彩連續槓龜多期，今（20）日晚間迎來「第114000015期」的開獎，頭獎獎金累積達16.5億元，有許多民眾瘋買想當幸運兒。如果幸運中獎不要光顧著開心，有律師提醒中獎者要先在中獎彩券背面簽名，因為台灣彩券「認券不認人」，否則被其他人盜領，獎金全泡湯。

恩典法律事務所創辦人蘇家宏律師日前受邀節目《命運好好玩》當來賓，聊到有關彩券中獎要怎麽辦，他提醒每位中獎者，關鍵第1步就是在彩券背後的中獎人資訊欄簽名，證明彩券是自己的；蘇家宏解釋，台灣彩券兌獎是認券不認人，他們依據彩券背後資訊給獎，因此萬一中獎太開心到處分享，兌獎前彩券被其他人偷走盜領，10多億獎金恐怕瞬間歸零。

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隨著頭獎金額越來越高，也有不少民眾會揪家人或好友合資包牌，如果合資中頭獎的話獎金又該如何分配，蘇家宏表示，通常合資包牌都是口頭約定，鮮少會簽訂書面契約，而彩券多由購買者或揪團人保管，他建議可以在合資包牌時，把約定的簡訊或LINE對話記錄下來，中獎後找律師談好獎金分配，最後一起去領獎，避免有人拿彩券自己去兌獎，引發爭議。

蘇家宏也提到，購買台彩的彩券中了大獎，大額獎金通常須打電話與銀行預約，萬一中獎者不想讓人發現中了大獎甚至頭獎，要注意3件事，包括「自己報稅」、「財產自己管」和「不要太招搖」，另外可以捐款做公益，少點錢也能少點煩惱。

除此之外，蘇家宏最後建議中大獎的民眾，拿到獎金不要馬上亂花，可以把獎金1/3做信託，要求每月拿10萬元，領息不拿本金的方式，像是把金雞母養在身邊；而一部分獎金能學著投資，這樣子才能從沒有變成真正的有錢人。

據台灣彩券官網資料顯示，民眾購買彩券中獎金額超過500萬元的獎項，都必須先透過中國信託高額兌獎專線預約兌獎，以保障中獎人的隱私。而這期威力彩頭獎上看16.5億元，若以1注獨得的話，扣除所得稅20%和4%印花稅，中獎幸運兒得實領約13億1340萬元。

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