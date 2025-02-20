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社會 社會焦點 保障人權

43元停車費能有什麼陷阱？　他一鍵損失5萬元：手都抖了

記者黃翊婷／綜合報導

現今詐騙手法多樣，一不小心可能就會誤入陷阱。台北市一名40歲的上班族表示，日前突然收到一封停車費扣款失敗的電子郵件，金額只有43元，他覺得「這區區43元，能有什麼陷阱？」於是按照指示填寫資料，沒想到最後損失5萬元，因此決定說出自己的經驗，提醒大家千萬不要因為「看似不起眼」就大意上當。

失業,憂鬱,難過,崩潰,男人,男性,外遇,劈腿（示意圖／CFP）

▲阿強因為「43元停車費」遭詐騙5萬元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

內政部警政署「165打詐儀錶板」18日公布一個案例，台北市一名上班族阿強（化名）表示，自己已經40歲，工作多年，自認對詐騙手法有一定程度的了解，不會輕易上當，但日前他正忙著處理工作時，突然收到一封來自etag@costminfo.com的電子郵件，信件標題為「ETC停車費扣款失敗通知」，內容提到他的ETC停車費扣款失敗，需要點擊連結重新繳費，費用僅43元。

「這區區43元，能有什麼陷阱？」阿強說，他當時沒有多想，於是點開信件中的連結，畫面轉跳至一個仿冒的繳費頁面，幾乎和真的一模一樣，如果不仔細看網址根本不會發現，他當下沒有發現異狀，並依照指示輸入信用卡資料，正準備按下確認鍵時，心裡突然感到一陣不安，無奈為時已晚，過沒多久他就收到銀行的簡訊通知，帳戶被扣款5萬元。

阿強氣憤表示，5萬元對他而言不是小數目，於是立刻打電話給銀行，但錢已經被轉走了，他感到十分恐懼和悔恨，手不停顫抖，恨不得打自己幾巴掌，「為什麼要這麼輕信？為什麼要這麼粗心大意？5萬元，就這樣，因為一個看似不起眼的43元停車費，化為烏有。」

阿強提到，這個經歷讓他深刻體會到網路詐騙的可怕和防不勝防，因此決定將自己的遭遇說出來，提醒大家千萬不要輕易相信來路不明的網路連結，一點點疏忽可能就會付出慘痛的代價。

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