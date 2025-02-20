桃園副市長親戚被設局騙走1500萬　委任律師也是「詐團臥底」

記者趙蔡州／綜合報導

桃園地檢署日前偵辦以蕭姓男子為首的詐騙集團案件時，發現詐騙集團偽裝成假檢警向桃園市副市長王明鉅的親戚行騙，他們立刻通報並請王明鉅的親戚報警，然而王家親戚卻向詐團求助，聘請來打官司的律師也是詐團的臥底，導致王家親戚再被騙取1500萬。檢方近日將詐團、律師等9人起訴。

桃園地檢署檢方調查發現，以蕭男為首的詐騙集團2024年1月打電話給王明鉅的親戚，聲稱其個資、銀行帳戶遭人盜用，且事件涉及洗錢，須配合調查，否則恐將牽連子女，王家親戚聽聞後嚇得立刻配合，除了加入假檢警的LINE帳號外，還拿出名下的房產去借貸，再將現金交給偽裝檢方的詐騙集團。

▲桃園市副市長王明鉅的親戚遭詐團詐騙1500萬元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

不過詐團在詐騙的過程中發生意外，警方2024年3月在彰化抓到詐團的車手，調查後才發現其中一名受害者竟是王明鉅的親戚，因此趕緊打電話給王家親戚，告知王家親戚趕緊報案，然而王家親戚卻比較相信詐團偽裝的檢察官，甚至聯繫詐團詢問該如何處理。

詐團知情後不但沒有中止詐騙，反而介紹王家親戚聘請一名陳姓律師，而陳姓律師也是詐團的臥底，經律師的話術安撫後，詐騙行動得以繼續實施，律師還不斷通報王家的情況，讓詐團可以隨時調整因應，在王家抵押房地產取得3000萬元後，詐團立刻安排車手取錢，先後取走1500萬元，直到王家驚覺有異報警，全案才因此曝光。

檢方近日偵結，痛批蕭男為求一己之利，在犯行敗露之際，為求可以繼續行騙，還派律師假裝協助，造成王家人身心受創，而陳男身為律師，明知蕭男是詐團幹部，仍與蕭男勾結，協助詐騙繼續行騙，請求法官判處蕭男5年2月、陳男2年以上徒刑，其餘7人求處1年以上至2年6個月有期徒刑。

根據法務部律師查詢系統及陳姓律師任職的律師事務所資料顯示，陳姓律師今年38歲，是桃園律師公會會員，擁有財經法律研究所碩士學位，專攻公共工程與政府採購法領域，也考過不動產經紀人考試，對於不動產交易及相關法律相當熟悉。