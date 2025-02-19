金融機構防詐有成　關山警分局長頒感謝狀表揚

▲關山警分局推動金融機構「關懷提問」及「防詐演練」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為強化民眾防詐意識，台東縣關山警察分局長鍾國楨於18日9時30分許，率同偵查隊隊長鄭志舷及關山聯合所同仁，前往關山郵局、關山農會，另由鹿野分駐所長陳泰山至鹿野郵局，因上述金融機構於去年11月至12月間，協助通報攔阻假投資2件、假交友2件、假借郵件招領及假親友詐財等6件詐騙案，共攔阻計約新臺幣300萬元。為感謝職員之協助，親頒「攔阻詐騙感謝狀」及禮券，表揚成功攔阻詐騙案件之貢獻，並宣講「打詐儀錶板」專網，呼籲全民共同打擊詐騙犯罪。

近年來，詐騙手法層出不窮，為有效防堵詐騙案件發生，關山警察分局積極與轄區內金融機構合作，推動「關懷提問」機制，要求職員於民眾進行大額提款或轉帳時，主動關懷提問，以即時發現可疑情況並通報各分駐所。

此次頒發感謝狀，旨在表揚關山郵局、農會及鹿野郵局職員落實關懷提問，成功攔阻多起詐騙案件，保護民眾財產安全。分局長鍾國楨於頒獎時表示，詐騙犯罪已成為社會公害，警察除加強偵查力度外，更需要金融機構及民眾的協助與配合。他

鍾國楨特別強調，「打詐儀錶板」是內政部警政署最新推出的防詐工具，透過數據分析與即時通報，能有效提升攔阻詐騙的效率。鍾分局長呼籲民眾多加利用165反詐騙專線查證，並提醒家中長輩提高警覺，避免受騙。此外，該分局針對轄區內11處金融機構，每月均會實施防詐演練，模擬各種詐騙情境，提升行員應變能力。演練內容包括假冒公務機關、假投資、假交友等常見詐騙手法，透過實境模擬，強化金融機構與警察的合作默契，確保第一時間攔阻詐騙。



關山警察分局表示，將持續與轄區內金融機構、學校、社區等單位合作，擴大防詐宣講範圍，並透過多元管道，如社群媒體、廣播電臺及社區座談會，向民眾傳遞最新防詐資訊。最後呼籲民眾，若接到可疑電話或訊息，務必保持冷靜，同時遵循「1聽2掛3查證」的防詐三步驟，立即撥打165反詐騙專線，或110報案專線，亦可前往鄰近分駐所諮詢查證，以確保自身財產安全。