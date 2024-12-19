「離婚前不能見小王」半年後她生了　前夫怒討百萬違約金卻慘輸

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）控訴，前妻小花（化名）在離婚之前曾簽署一份協議書，承諾「離婚前女方不得與外遇對象見面」，若違反約定，就要把賠償金額從150萬元提高至250萬元，沒想到兩人僅離婚半年，小花就住進月子中心，顯然小花在離婚之前曾見過外遇對象，因而決定提告求償。不過，基隆地院法官日前審理之後，裁定駁回阿強的告訴。

▲小花離婚半年之後，住進月子中心。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿強在判決書中主張，去年9月間他發現小花外遇，兩人大吵一架之後決定離婚，並於同年11、12月間簽署一份協議書，約定小花要給他150萬元，而且「離婚前女方不得與外遇對象見面，如與外遇對象見面女方給付金額提高至250萬元整」。

阿強表示，沒想到離婚之後僅僅過了半年，小花就入住月子中心，按照一般懷孕周期推算，小花顯然在離婚之前見過外遇對象，依照雙方協議，小花應該要給他250萬元，但小花至今只給了150萬元，還有100萬元尚未清償，因而決定提告。

小花則辯稱，協議書是在去年12月簽署的，效力應自簽署當日起生效，她從簽署協議書到完成離婚登記為止，確實沒有與外遇對象見面，自然沒有違約，況且雙方在商議協議內容期間，她也沒有承諾要多給100萬元。

基隆地院法官表示，該協議書確實是在去年12月間完成簽署，應自當日起才具有約束雙方當事人的效力；此外，阿強也沒有舉證證明小花在簽署協議書之後，是否曾與外遇對象見面。

再者，法官指出，就算阿強主張協議書生效時間過短，但從兩人的對話紀錄看來，小花的確沒有明確允諾要多給錢，阿強也沒有對此舉證證明，最終沒有採信阿強的說詞，並裁定駁回告訴，全案仍可上訴。