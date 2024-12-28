兩度賣帳戶給詐團還自稱受害者　基隆男被打臉要賠690萬元

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿榮（化名）去年1月間將自己的網銀帳密交給詐騙集團使用，導致受害者被騙走690萬元，因而挨告。雖然阿榮矢口否認犯行，堅稱自己也是受害者，但被基隆地院法官打臉，直接點明他根本是明知故犯，最終裁定他應賠償受害者690萬元。

▲阿榮兩度將自己的帳戶交給詐團使用。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

受害者在判決書中主張，阿榮去年1月間將名下的網銀帳號及密碼，透過通訊軟體交給詐騙集團成員「小李」；接著，小李以投資股票獲利為由，誘騙他匯款200萬元、200萬元、200萬元、90萬元，共計690萬元，後來他驚覺受騙，憤而報警，無奈錢已經被詐團全部轉走了。

阿榮則辯稱，他是因為詐團成員說可以幫忙辦理信用貸款，需要提供帳戶3到6個月，他對貸款相關流程不太清楚，這才會將帳戶資料交出，整個過程他都沒有拿到任何報酬，他也是受害者。

不過，基隆地院法官認為，阿榮先前就曾因提供金融帳戶存摺、提款卡、印章及密碼給詐團，涉犯幫助詐欺案件被判刑確定，可見他早就知道將帳戶資料交出，可能會涉犯幫助詐欺或淪為犯罪工具，卻還是明知故犯。

法官接著說道，阿榮的行為屬於幫助他人實施詐欺的侵權行為，應視為連帶負損害賠償責任之共同行為人，而且受害者所受到的損害，與他的侵權行為之間具有相當因果關係，他自然得負起損害賠償責任，最終判他應賠償受害者690萬元，全案仍可上訴。