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預約做頭髮！她收「1訊息」超開心　網眼睛亮了：快說設計師在哪

▲▼ 髮型師,理髮店,燙髮,剪頭髮。（圖／翻攝自pexels）

▲有些人不太喜歡跟不熟的人聊天。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人會在Threads上分享自己的生活，近日就有網友貼出一張圖片，透露她預約燙頭髮後，隨即收到髮型師的訊息，寫道「本人是個大I人」，而這樣的內容，就讓同為I人的她很開心。貼文曝光後，累積51萬次瀏覽，其中就有不少網友也想碰到I人髮型師。

女網友在Threads上發文透露自己是個I人，她在預約燙頭髮之後，隨即收到髮型師的訊息，內容寫道「恭喜你預約成功！本人是個大I人，操作過程麻煩你看手機或找事情做，不要盯著我看！」

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該則訊息還寫道，「不會主動跟你聊天，如果你想聊天可以找話題給我。」對此，原PO就忍不住直呼，「我真的形容不出來我有多開心啊～」

在 Threads 查看

貼文底下，底下網友紛紛表示，「女人，請交出這個設計師資料，現在、立刻、馬上」、「快說這位設計師在哪裡」、「INTP的我，客人一來我都會先問你喜歡設計師跟你聊天嗎？客人：還好，沒有一定要聊。我：了解（OS：YES）」、「以後叫車備註欄、諮詢單、預約表可能都要加上MBTI欄位，以及問答題：是否不喜歡聊天」。

後來這位很I的髮型師也出現在串文底下，透露其實是因為常常有新客會盯著她，但又沒有說話，所以才會打出這個公告，「盯著我不是不行！你要跟我講話啊！」

本文經原PO授權引用

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