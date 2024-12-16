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超久沒去淡水！他見土耳其冰淇淋「不被老闆玩」　大票驚：敢買了

▲▼ 。（圖／翻攝路上觀察學院）

▲老闆新設「不玩」櫃台，讓不少網友直呼，終於敢去買了！（圖／翻攝路上觀察學院）

網搜小組／劉維榛報導

說到土耳其冰淇淋，許多人腦海都閃過，老闆會耍出各種花招， 客人總是拿不到冰品，因此出現尷尬表情。不過有網友驚呼，久違去了一趟淡水，發現老闆超級人性化，新設置「不玩」櫃台，引來大票I人笑虧，「看那個冰淇淋33年，終於可以吃到土耳其冰淇淋了，一直想吃，就是不愛玩才沒買！」

一名網友在臉書《路上觀察學院》驚訝直呼，他很久沒去逛淡水老街，意外發現「土耳其冰淇淋現在竟然可以不玩」，非常符合客人心聲，完全滿足只想迅速拿到冰品、不願被耍弄的需求。

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照片可見，店家設有兩個點餐櫃檯，左邊是土耳其老闆，右邊則站了女店員，檯上置放一張「不玩」的板子，如果客人想快點拿到冰淇淋，直接在右側點餐即可。

文章曝光後，不少I人紛紛大讚，「其實我滿喜歡土耳其冰淇淋的，口感會因為成分有一點不同，但我真的沒興趣參加他們的遊戲」、「身為I人，每次經過都因為怕被玩不敢去吃」、「買個東西吃還要被耍，我寧願不要買不要吃」、「我每次去都真的只想吃，跟他說不玩他還會跟你說謝謝」、「可以不玩，那我就會買了，真的很尷尬」、「這選項超好好不好，臉皮薄的人終於可以買到了」、「太貼心了吧！好幾次很想吃，但身為超I人不敢互動」、「看那個冰淇淋33年，終於可以吃到土耳其冰淇淋了，一直想吃，就是不愛玩才沒買」。

其中有網友暖心打氣，「老闆蠻可憐的，上次土耳其的地震一晚全家20幾個人沒了，能振作起來真好」。引來網友回應，「下次要去支持了」、「謝謝您的資訊，下次會找時間過去買冰吃」、「即使這樣...他都還能靠賣冰淇淋帶給別人歡樂，覺得不容易」。

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