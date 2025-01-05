一票不社交「丟4字」台大畢業生超火！網爆共鳴：讓人煩躁

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

近年「MBTI人格測驗」超夯，「I人（內向型）、E人（外向型）」也成為熱議話題。就有網友表示自己是I人，剛出社會的時候，見到客戶卻半個字都擠不出來。可他到處取經，學習溝通方式，真的不能理解有些人自稱I人，碰到需要溝通的事情，就拿這個當理由，把東西丟給其他人去處理，話題引發共鳴。

一名台大畢業生在Dcard發文「為什麼I人可以用I來當作不社交的藉口？」他知道MBTI現在很紅，但很不解有些人碰到需要溝通的事情，就會說自己是I人，然後把東西丟給其他人去處理。

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他稱自己也是I人，剛出社會的時候見客戶，半個字都擠不出來，見到陌生人也是各種「謎之尷尬」。但他到處取經，到處學習溝通的方式，看影片、問人、上課，讓內向的他後來不懼怕與陌生人交談，在與人溝通時不至於冷掉。

原PO說自己現在做MBTI，做出來還是I人，還是不喜歡社交，但感覺很多人會被MBTI測驗結果限制，「就算不喜歡，為什麼不學呢？」所以他每次聽到「我就內向I人，那些社交的事給你們處理就好」心裡就會很火大。

貼文引發一票網友共鳴，「跟MBTI沒關係，會找藉口的人就是會找藉口」、「是因為還沒有踢到鐵板，所以沒有改變的契機吧？」「跟E人、I人無關，有沒有責任感而已」、「就是一群蠢人想把自己的爛歸咎在其他地方」、「讓人煩躁是因為他們愛找藉口。」

不過，也有人認為，「又不是每個人對於自己不擅長的事情都會去學，你可以去學那是你對於自己的期許，人家就沒對自己有這個期許你硬套一個觀念在別人身上」、「社交不就是自己的事嗎，如果他自願承擔不社交的後果，那麼不社交又有什麼關係？」