「人骨畫硃砂」埋東螺媽天公爐！　專家揭害人邪術「骨靈催魂法」

▲彰化北斗鎮天后宮(東螺媽)遭埋人骨。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣北斗鎮東螺天后宮（東螺媽）大年初四（1日）傍晚天公爐發爐，突然有隻黑狗不停狂吠，廟方執事人員見狀後立即清理香腳，在裡面發現一支被塗抹上硃砂的骨頭，緊急報警處理。對此，民俗專家蒲慶峰透露，這是邪術「「骨靈催魂法」，埋骨者有可能對寺廟懷抱仇恨，想藉由天公爐靈氣，害人牟利，這是在道法上最忌諱的行為。

事發於2月1日下午，廟方執事人員正在宮裡處理事務時，突然有一隻黑狗跑到天后宮門口的天公爐前，對著天公爐狂吠不止，信眾們感到非常困惑，接著天公爐便突然發爐，起初以為是香灰過多所致，於是把香灰撥開，沒想到竟然發現一根15公分長的骸骨。

離奇的是取出骸骨後，黑狗便停止狂吠轉身跑走，廟方說，當時廟裡信眾非常多，眾人見狀嘖嘖稱奇，再檢視這根骨骸上被塗上一條紅色的硃砂，懷疑有人在針對天后宮，故意把骨骸放入天公爐內進行下降術挑釁。

▲彰化北斗鎮天后宮(東螺媽)遭埋人骨。（圖／記者唐詠絮翻攝）

民俗大師廖大乙曾對此表示，媽祖慈悲雖然不會見怪，但左右護法、天兵天將一定會找到始作俑者興師問罪，狗有陰陽眼，「天公爐被埋骨頭」，等於下降頭，意在破壞神威，在挑戰神威，就是怒犯天條，一定會遭到天譴。

另外，民俗專家蒲慶峰也透露，有人在天公爐內放置人骨和硃砂，並焚燒催動骨靈的靈符，企圖施以「骨靈催魂法」加害特定對象。此舉利用天公爐的靈氣，犯下道法大忌。由於天公爐為廟內眾神，包括媽祖及天兵天將等所管轄，其香火直通天庭，可向天神稟告，因此在天公爐作法，是對神明極大的不敬與冒犯，其行為嚴重觸犯神規，不可饒恕。

▲彰化北斗鎮天后宮（東螺媽）遭埋人骨。（圖／記者唐詠絮翻攝）