向父討錢不成！啃老男竟火燒老家三合院　落網關進看守所

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣二林鎮香田里一間三合院，一名38歲毒蟲陳男，昨(18日)清晨疑因討錢不成與爸爸發生口角，竟放火洩憤後逃逸，該三合院分別於1月26日、2月17日、18日已經發生連續3起火警，周邊鄰居心驚驚，芳苑警方據報後，火速逮捕縱火犯，今下午法官裁定羈押禁見獲准。

▲彰化1名啃老男吸毒缺錢與老父發生爭吵縱火燒了三合院。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化縣消防局二林消防分隊表示，該處三合院1月26日也曾發生一次火警， 17日燒右護龍、18日凌晨燒正身，因為同一地點連續發生多起火警，火警發生當下，只有陳父在場，不排除有縱火可能，目前起火原因尚待進一步調查釐清。

▲彰化1名啃老毒蟲缺錢與老父發生爭吵縱火燒了三合院逃逸遭警方逮捕。（圖／記者唐詠絮翻攝）

芳苑警分局於18日清晨5時許接獲通報，於二林鎮香田里有家庭糾紛及縱火案件需要警力到場協助，警方立即派遣線上警力前往並協助疏導附近交通，經訪詢目擊者後確實縱火，二林分駐所立即調閱監視器及通報偵查隊採證人員到場，迅速掌握案情資訊並判定確為外力縱火所為。

據悉該名男子平日遊手好閒，缺錢吸毒常跟家人伸手要錢，昨日清晨疑因錢與爸爸發生口角糾紛，一氣之下憤而縱火燒毀父親住處趁隙逃離現場。

▲彰化1名啃老男吸毒缺錢與老父發生爭吵縱火燒了三合院。（圖／記者唐詠絮翻攝）

員警到達現場後於現場周邊加強搜尋犯嫌可能藏匿處，立即組成專案小組，積極調閱案發現場、周邊監視器影像，進行比對後鎖定犯嫌行蹤，於3小時內即成功緝捕犯嫌到案，案經調查後將陳男依涉故意放火罪嫌移送，並建請檢察官聲請羈押禁見，並獲法院收押。