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社會 社會焦點 保障人權

東螺媽天公爐驚見「15cm硃砂骨骸」　證實是人骨！檢偵辦中

▲彰化縣北斗鎮東螺天后宮(東螺媽)香爐遭埋人骨。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化縣北斗鎮東螺天后宮(東螺媽)天公爐遭埋人骨。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣北斗鎮東螺天后宮(東螺媽)大年初四(1日)傍晚廟外一隻黑狗狂吠不止，廟方執事人員驚覺有異狀，突然天公爐發爐，立即清理香灰，在爐內發現一支被塗抹硃砂的骨頭，懷疑遭惡意作法挑釁，彰化地檢署今(19)日表示，經過化驗該駭骨是「人骨」，目前列相字案指揮偵辦中。

廟方執事人員2月1日下午正在宮裡處理事務時，突然有一隻黑狗跑到天后宮門口的天公爐前，對著天公爐狂吠不止，讓他和信眾們感到非常困惑，接著天公爐突然發爐，起初以為是香灰過多所致，於是把香灰撥開，驚見一根骸骨。

▲彰化縣北斗鎮東螺天后宮(東螺媽)香爐遭埋人骨。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化縣北斗鎮東螺天后宮(東螺媽)天公爐遭埋人骨。（圖／ETtoday資料照）

離奇的是，廟方取出骸骨後，黑狗便停止狂吠轉身跑走，經檢視這根骨骸上被塗上一條紅色的硃砂，懷疑有人針對天后宮，故意把骨骸放入天公爐內進行下降術挑釁。警方據報後立即前往天后宮追查，由於放置天公爐處無監視器，立即報警追查。

據悉，經警方測量，該根骨骸長15公分，至於從何而來，地方眾說紛紜，有人猜測彰化羊肉爐多，有可能是獸骨，也不排除是人骨的可能。彰化地方檢察署指出，骨骸送化驗後，確認是人骨，至於埋骨人動機、骨骸來源或另有他案，目前全案列相字案偵辦中。

▲彰化縣北斗鎮東螺天后宮(東螺媽)香爐遭埋人骨。（圖／ETtoday資料照）

▲▼彰化縣北斗鎮東螺天后宮(東螺媽)天公爐遭埋人骨。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化縣北斗鎮東螺天后宮(東螺媽)香爐遭埋人骨。（圖／ETtoday資料照）

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北斗東螺媽人骨彰檢天公爐

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