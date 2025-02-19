東螺媽遭埋硃砂人骨！信徒讚番老太祖顯神蹟　派隨從黑狗狂吠

記者唐詠絮／彰化報導

北斗鎮東螺天后宮大年初四(1日)傍晚，廟外突然有一隻黑狗對發爐天公爐狂吠，執事人員清香灰後，在爐內發現一根長15公分、且塗上硃砂的骨頭，檢方今天也證實是人骨，由於廟內供奉一尊有200多年歷史平埔族「番老太祖」，座下隨從也有一隻黑色土狗，信眾嘖嘖稱奇，認為是神尊顯靈派黑狗現身，帶領人們找到骨頭，也相信很快就能揪出惡質的埋骨者。

▲北斗天后宮(東螺媽)供奉平埔族「番老太祖」，座下隨從為黑色土狗。（圖／記者唐詠絮攝）

▲北斗天后宮(東螺媽)供奉平埔族「番老太祖」，座下隨從為黑色土狗。（圖／記者唐詠絮攝）

廟方副主委黃旗旺表示，事發於今年2月1日(大年初四)下午，當時來往參香信眾相當多，突然有一隻黑狗跑到天后宮門口的天公爐前，對著天公爐狂吠，這讓他和信眾們感到非常困惑，接著天公爐突然發爐，起初以為是香灰過多所致，於是把香灰撥開，驚見一根骸骨。

▲東螺媽副主委黃旗旺。（圖／記者唐詠絮攝）

廟方不敢大意，立即擲筊請示媽祖及觀世音菩薩，經指示「平安無事」這才放心，也立即通報警方，由於殿內供奉一尊200多年歷史來自平埔族「番老太祖」，祂座下隨從有一隻黑色土狗，因此信眾深信是神尊顯神蹟，讓隨從土狗狂吠刻意通知執事人員天公爐遭人作法埋骸骨。

▲彰化北斗鎮天后宮(東螺媽)遭埋人骨。（圖／記者唐詠絮翻攝）

黃旗旺說，該隻土狗神蹟還不只如此，20多年前要興建東螺天后宮時，因為神尊及廟內的建材十分貴重，怕有小偷覬覦，本想要請人日夜看守，但當時只要一到夜晚，廟外便聚集一大群黑狗，彷彿是神尊的隨從土狗在幫忙顧廟，也因此順利完成建廟工程。

黃旗旺提醒民眾，廟宇有安定人心的力量，切勿用埋骸骨、竊盜或是燒神尊的偏激手段，不僅造成社會不安、也會讓自己吃上官司得不償失。