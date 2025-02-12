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示範100分工地！中部檢察大樓建案獲特優　檢座「斜槓」監工

▲▼臺中市政府環保局長陳宏益，中為本署主任檢察官洪國朝，右為成中恆營造股份有限公司總經理詹英弘。 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中市環保局頒發特優工地，中部檢察大樓獲獎，由主任檢察官洪國朝（中）領獎。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

中部檢察大樓預計在2027年啟用，將遷移台中高分檢、台中地檢，讓老舊的辦公環境得以改善。工程自去年動土，近日在台中市環保局營建工程優良工地選拔中，獲得「特優」，新建工程副召集人是中檢主任檢察官洪國朝，除了平時辦案，這次還斜槓監工，示範100分工地。

近年來，中檢案件量大幅增加，辦公需求時間增加，但中檢辦公室老舊不堪，甚至曾有部分辦公室無窗戶，檢察官、事務官擠在內部辦公，相當克難。

▲▼臺中市政府環保局長陳宏益，中為本署主任檢察官洪國朝，右為成中恆營造股份有限公司總經理詹英弘。 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼中檢工地除了有專業營造監造公司，檢察官也親自提出需求，把關品質。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼臺中市政府環保局長陳宏益，中為本署主任檢察官洪國朝，右為成中恆營造股份有限公司總經理詹英弘。 。（圖／記者許權毅翻攝）

中檢指出，擴遷建工程於去年3月動土，由成中恆營造負責興建、台灣世曦工程監造，檢察長張介欽率領工程督導小組，每週定期召開會議，對於預算、進度、品質均有嚴格要求，並指派主任檢察官洪國朝、事務官李嘉晃、科長曾蔚麒參與專業技術協調會及各項會議，與施工團隊直接溝通，提出需求。

工地以智慧化進行，在空氣污染防制方面，採用了戶外大型空氣清淨機及雲端智能灑水噴霧系統，系統透過即時監控空氣品質，根據AQI數據指標之粉塵濃度自動啟動灑水裝置，有效抑制揚塵，並設置噪音監測，以減少對周邊居民的影響。

▲▼臺中市政府環保局長陳宏益，中為本署主任檢察官洪國朝，右為成中恆營造股份有限公司總經理詹英弘。 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼工地現場有大型空氣清淨機，安全護欄也相當注重。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼臺中市政府環保局長陳宏益，中為本署主任檢察官洪國朝，右為成中恆營造股份有限公司總經理詹英弘。 。（圖／記者許權毅翻攝）

水資源方面，積極推動地下水資源回收再利用之策略，透過建置地下水沉沙池及過濾設備，將施工過程中產生之廢水淨化後再用於灑水降塵，不僅節約工地自來水用水，也減少了對環境的負擔。

工地周圍安裝了建物沉陷點監測儀、傾斜儀、水位計及傾斜管等安全觀測設備，即時監控地表沉陷、建築物傾斜及地下水位變化等情況，監控數據不僅能保障施工安全，也能在異常發生時提供即時預警，避免災害擴大。

為落實職安衛生，嚴格把關工地安全，進出工地採人臉辨識系統，對於施工人員均實施酒測，以科技與創新之方式兼顧工程進度及工程品質，因而被評選為台中市營建工程優良工地「特優」獎。

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