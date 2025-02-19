台東910劑流感疫苗已就位　20日開打

▲台東縣流感疫苗20日開。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

考量農曆春節後民眾接種流感疫苗踴躍，且時值流感疫情高峰期，因應民眾需求，為提升高風險族群接種率，減少重症與死亡，衛生福利部疾病管制署增購10萬劑公費流感疫苗，台東縣衛生局獲配910劑流感疫苗，將儘速分送到16鄉鎮市衛生所，此次公費流感疫苗將自2月20日開打，提供11類公費對象接種，提醒民眾前往衛生所前，先致電詢問接種資訊及備妥相關證明文件，以免白跑一趟。

台東縣衛生局表示，此次公費增購流感疫苗接種開放給原第一階段對象施打，包括65歲以上者、55歲以上原住民、安養/長期照顧等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒之父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員。

依疾病管制署流感監測資料顯示，近期流感疫情持續處高點流感併發重症死亡病例為近十年最高，流感抗病毒藥劑公費對象「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」之適用期限將延長至114年3月15日止。

臺東縣衛生局提醒，流感常見症狀包括發燒、頭痛、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛等；若出現危險徵兆如：呼吸困難、呼吸急促、發紺(缺氧)、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時等，請儘速就醫以能及時獲得治療。為防範呼吸道傳染病衝擊，除流感疫苗外，也鼓勵民眾儘速接種COVID-19疫苗及長者肺炎鏈球菌疫苗，並養成良好衛生習慣，出現呼吸道症狀應儘速戴口罩就醫、在家休息，減少病毒傳播機會。