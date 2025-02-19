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台東警派出所前等垃圾車　眼尖尋獲屏東負氣離家男

▲員警「眼尖」尋獲屏東負氣離家男。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲員警「眼尖」尋獲屏東負氣離家男。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局關山分局瑞源派出所警員翁嘉敏，18日18時15分在警所前等候垃圾車時，意外發現一名男子外貌特徵與屏東縣政府警察局通報的失蹤人口高度吻合，便主動上前關懷並確認身分，確定該男子為與同居人爭吵後負氣離家多日的林姓男子(72歲)，並成功撤回尋人通報。報案人接獲員警報平安電話後，表示感謝並稱讚警員的認真執勤態度。

翁員於18日傍晚，趁空檔整理派出所垃圾，於警所前等候垃圾車時，發現一名神色落寞、獨自徘徊的男子。翁員表示，該男子的穿著、外貌特徵及使用助行器，與屏東縣東港分局通報的失蹤者相符。

翁員隨即上前關懷詢問，起初林男表示只是來找朋友，但經過身分查驗後，確定他正是2月17日被通報失蹤的案件中的人員。經調查後發現，林男因與同居女友發生激烈爭吵，負氣離家，並從屏東搭火車至台東鹿野，再轉乘計程車至瑞源地區，途中因手機欠費遭斷訊，導致家屬無法透過定位尋人。

在處理過程中，林男表示不希望讓家人知道其所在位置，並要求僅通知家人他平安。翁員尊重當事人意願，並在撤回尋人通報後，致電報案人，告知林男目前安全，但因個人原因不願透露具體位置。報案人聽後鬆了口氣，並對警員的協助表示感謝。翁員表示，「能讓家屬放心，對我而言是工作最大的意義」。

關山警察分局表示，對翁員的敏銳觀察力給予高度肯定，並強調「員警在處理日常工作時，依然保持職業警覺，這是將民眾小事當成大事的體現」。同時呼籲，若民眾因情緒問題離家，應至少以簡訊或社交軟體通知親友報平安，避免讓家人承受不必要的焦慮；若家人發現失聯情況，應及時撥打110報案，藉由全國通報系統提高尋獲效率，避免不幸事件發生。

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