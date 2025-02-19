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台南今年確診首例登革熱境外移入病例　黃偉哲籲請做好防蚊措施

▲台南市確診首例境外移入登革熱確診病例，個案為仁德區一甲里30多歲本國籍女子，黃偉哲籲請做好防蚊措施，並清除孳生源。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市確診首例境外移入登革熱確診病例，個案為仁德區一甲里30多歲本國籍女子，黃偉哲籲請做好防蚊措施，並清除孳生源。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市確診首例境外移入登革熱確診病例，個案為仁德區一甲里30多歲本國籍女子，2月3日至10日與公司同事至印尼旅遊，2月6日出現感冒症狀咳嗽、流鼻水，自行服用藥物後症狀緩解，16出現發燒症狀，18日至高雄市訪友，於診所就醫通報後確診，目前已收治住院治療中。

▲台南市確診首例境外移入登革熱確診病例，個案為仁德區一甲里30多歲本國籍女子，黃偉哲籲請做好防蚊措施，並清除孳生源。（圖／記者林東良翻攝，下同）

登革熱防治中心接獲通報後，立即動員衛生單位及區公所針對居住地及工作地進行緊急噴霧罐防治、環境孳生源清除及病蚊媒密度調查，並規劃化學防治作業。

▲台南市確診首例境外移入登革熱確診病例，個案為仁德區一甲里30多歲本國籍女子，黃偉哲籲請做好防蚊措施，並清除孳生源。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，依據疾病管制署傳染病統計資料，截至2月19日，國內已累計28例登革熱境外移入病例，其中台南市為1例，感染國家主要來自印尼、菲律賓及越南，提醒醫療院所提高警覺，診視病人時主動詢問並落實T.O.C.C.(旅遊史、職業、接觸史、群聚史)，如有相關流行區旅遊史加發燒及任二項症狀(出疹、噁心、嘔吐、頭痛、 後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛)，請立即使用登革熱NS1快篩試劑並即時通報，如未依傳染病防治法第39條於24小時內完成通報，將依同法第64條規定處醫師新台幣9萬元以上45萬元以下罰鍰及同法65條處機構新台幣30萬元以上2百萬元以下罰鍰。

▲台南市確診首例境外移入登革熱確診病例，個案為仁德區一甲里30多歲本國籍女子，黃偉哲籲請做好防蚊措施，並清除孳生源。（圖／記者林東良翻攝，下同）

登革熱防治中心尤天厚主任提醒國人出國旅遊、工作及返鄉探親時，請於出國前先清除居家環境的孳生源及積水處；旅遊時務必加強防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，皮膚裸露處使用政府機關核可，含敵避(DEET)、派卡瑞丁(picaridin)或伊默克(IR3535)成分的防蚊藥劑，並選擇有紗門、紗窗的房舍居住；返國後14日內，應密切留意自身健康情況，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痠痛、皮膚出疹等疑似症狀應儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、活動史及接觸史等，以利及早通報、診斷及治療。相關資訊請參閱台南市政府登革熱防治中心 http://bit.ly/3xHfuzL 或 06-3366366防疫專線。

▲台南市確診首例境外移入登革熱確診病例，個案為仁德區一甲里30多歲本國籍女子，黃偉哲籲請做好防蚊措施，並清除孳生源。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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