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台南勞工局迅速動員　提供二手家具助災民安置

▲台南市勞工局志工們便帶著滿滿的愛心，將單人床22組、衣櫥20組、桌子10張、椅子50張等二手家具送抵南水署宿舍，為災民打造溫暖的新家。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局志工們便帶著滿滿的愛心，將單人床22組、衣櫥20組、桌子10張、椅子50張等二手家具送抵南水署宿舍，為災民打造溫暖的新家。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲積極籌劃整合資源，全力協助震災後的災民重建生活，盡快回歸安定家園，17日首梯南區水資源分署宿舍抽籤正式舉行，這批抽籤的對象是原先安置於綠柏園的46戶95名災民，其中23戶53人登記希望入住南水署宿舍，最終有13戶29人順利完成首梯抽籤，這些家庭於18日起陸續搬遷，迎來新的生活起點。

▲台南市勞工局志工們便帶著滿滿的愛心，將單人床22組、衣櫥20組、桌子10張、椅子50張等二手家具送抵南水署宿舍，為災民打造溫暖的新家。（圖／記者林東良翻攝，下同）

然而，許多受災家庭因地震失去了原有的家具，無力購置新家具，讓遷入新居的喜悅夾雜著生活重建的艱辛。得知災民的迫切需求後，市長黃偉哲立即指示市府團隊彙整需求，勞工局「做工行善團」迅速行動，僅僅兩天內便完成家具調度與整理，2月19日一早，志工們便帶著滿滿的愛心，將單人床22組、衣櫥20組、桌子10張、椅子50張等二手家具送抵南水署宿舍，為災民打造溫暖的新家。社會局郭乃文局長也特地到場感謝志工的幫忙，透過與勞工局的合作更有效率提供災民適合居住的環境。

▲台南市勞工局志工們便帶著滿滿的愛心，將單人床22組、衣櫥20組、桌子10張、椅子50張等二手家具送抵南水署宿舍，為災民打造溫暖的新家。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這場愛心行動背後，是一群無私奉獻的志工們不辭辛勞的努力。勞工局在2月17日接獲災民家具需求的訊息後，18日便立刻前往官田區隆田陸橋下的二手家具倉庫，細心盤整符合需求的家具。19日清晨，木工業職業工會副理事長方澄科、台南市勞工志願服務協會理事長梁志男帶領20多位志工，親自搬運家具到楠西區南水署宿舍。此外，勞工志願服務協會更貼心準備了20組床包與枕頭，沈暄晨秘書長等幹部協助鋪床及擦拭家具，期能讓入住的災民能夠安心入眠。志工們不僅負責運送家具，還幫忙擦拭、鋪床，用雙手傳遞溫暖，讓原本空蕩蕩的宿舍逐漸充滿家的溫度。

▲台南市勞工局志工們便帶著滿滿的愛心，將單人床22組、衣櫥20組、桌子10張、椅子50張等二手家具送抵南水署宿舍，為災民打造溫暖的新家。（圖／記者林東良翻攝，下同）

除了家具搬運，在更偏遠的密枝里，泥水工會十幾位志工也同步趕赴當地，為受災戶修繕房屋，修補破損的牆壁與屋頂。大台南總工會理事溫金輝更親自送上溫熱的午餐，讓在寒風中辛勤勞動的志工們能夠補充體力，繼續用愛心築起希望。

▲台南市勞工局志工們便帶著滿滿的愛心，將單人床22組、衣櫥20組、桌子10張、椅子50張等二手家具送抵南水署宿舍，為災民打造溫暖的新家。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局秉持黃偉哲市長「大水庫理論」，將各界善心人士捐贈的二手家具進行回收、修復與整理，再由志工團隊整理封膜，確保每一件家具都能夠發揮最大價值，這不僅大幅減輕弱勢家庭的經濟負擔，也讓原本可能被丟棄的家具重獲新生，實踐「垃圾變黃金、黃金變愛心」的環保精神，讓資源再利用成為愛的循環。

▲台南市勞工局志工們便帶著滿滿的愛心，將單人床22組、衣櫥20組、桌子10張、椅子50張等二手家具送抵南水署宿舍，為災民打造溫暖的新家。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，這批家具不僅送到了震災安置戶手中，在過去的天災中，也曾發揮關鍵作用。例如，2023年9月11日白河區因低壓帶暴雨發生水災，當時市府便緊急調配二手家具給受災戶使用。2025年1月21日的地震過後，「做工行善團」更是不僅投入水電修繕，也提供二手家具，幫助弱勢家庭重新站起來。

▲台南市勞工局志工們便帶著滿滿的愛心，將單人床22組、衣櫥20組、桌子10張、椅子50張等二手家具送抵南水署宿舍，為災民打造溫暖的新家。（圖／記者林東良翻攝，下同）
這股善的力量持續延續，近期勞工局「做工行善團」除了全力協助震後重建，也不忘弱勢勞工家庭的修繕需求。上週因連日大雨工程遭延宕的柳營區修繕案，18日與19日，電子機械加工職業工會趕工追進度，市長夫人劉育菁老師更是連續兩日親自到場，為志工們送上飲品與點心，向他們的無私奉獻致上最深的敬意。

▲台南市勞工局志工們便帶著滿滿的愛心，將單人床22組、衣櫥20組、桌子10張、椅子50張等二手家具送抵南水署宿舍，為災民打造溫暖的新家。（圖／記者林東良翻攝，下同）
一張床、一張桌子，對許多人而言或許微不足道，但對於歷經災難的家庭來說，卻是重建生活的重要依靠。每一位志工的付出、每一件家具的送達，都是一顆顆溫暖的種子，在災民的心中發芽，為他們帶來希望與勇氣，邁向更美好的明天。

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