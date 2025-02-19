公車亭被噴漆「告別式遺照」詭異畫面曝　民眾嚇壞：看了超毛

記者林東良／台南報導

台南仁德區太子廟公車亭遭人惡作劇塗鴉，在亭內噴上告別式遺照的漫畫圖像，並寫「永遠懷念」的字樣，相當嚇人，讓等候公車民眾心中發毛，民進黨議員郭鴻儀勘查發現，噴漆塗鴉的畫面已被膠帶封住，但尚未清除，他呼籲交通局加強維護管理，交通局則強調已派員處理，並表明此舉已觸《社維法》，請民眾勿觸法。

▲台南仁德區太子廟公車亭遭人惡作劇塗鴉，在亭內噴上告別式遺照的漫畫圖像，讓等候公車民眾心中發毛。（圖／郭鴻儀提供，下同）

市議員郭鴻儀表示，2月16日獲報民眾檢舉，指太子廟公車亭出現嚇人的噴漆，他即前往勘查查訪，並請市府交通局設法清除，附近住戶都不清楚何人所為，事後再前往現勘，發現塗鴉噴漆已被用膠帶封住，處理手法很粗糙。郭鴻儀說，交通局增設公車候車亭之餘，也應注意後續的維護與管理，畢竟學生、老人、小孩有一定比例都會搭公車，希望市府重視。

現場候車民眾指出，對於公車亭內被噴告別式遺照的噴漆圖像，看到會覺得很緊張，在公車亭貼這個的話，心裡會覺得毛毛的，在公車亭弄成這樣，是不行的。

▲台南市公運處長吳俁之指出，公運處接獲通報之後，已經在第一時間派人去處理修復，此舉已觸社維法，請民眾勿觸法。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市公運處長吳俁之指出，公運處接獲通報之後，已經在第一時間派人去處理修復，所有的候車設施都有在定期巡查維護保養，民眾如果發現污損的話可以通報市府1999，公運處都會立即去派人處理，民眾這個塗鴉的這個行為非常不可取，破壞公物，而且影響大家使用的權利，並且已經違反了社會秩序維護法，可以處3千元的罰款。

據了解，台南候車設施有分區委外清潔維護，因全市超過4000處，大約每半年可巡查一輪，公運處籲請民眾發現有公車亭有污損情形，可通報1999，公運處會立即處理。