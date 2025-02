南海上空距離僅3m！菲律賓控共軍「惡意逼機」　驚險對峙畫面曝

▲ 菲律賓指控,中國海軍直升機一度距離僅3公尺。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

菲律賓海岸防衛隊(PCG)指控,中國人民解放軍海軍18日在黃岩島空域危險飛行,惡意逼近巡邏中的菲國政府飛機,一度僅相距3公尺,對此魯莽行為深感不安,將提出外交抗議。中方則反控菲律賓非法闖入中國領空,散播虛假說辭。

Dangerous Encounter with PLA-Navy Helicopter During BFAR Maritime Domain Awareness Flight



At approximately 0700 hours today, the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) conducted a Maritime Domain Awareness Flight over the territorial airspace of Bajo De Masinloc,… pic.twitter.com/h371xxnDmX