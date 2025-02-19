南海上空距離僅3m！菲律賓控共軍「惡意逼機」　驚險對峙畫面曝

▲ 菲律賓指控，中國海軍直升機一度距離僅3公尺。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

菲律賓海岸防衛隊（PCG）指控，中國人民解放軍海軍18日在黃岩島空域危險飛行，惡意逼近巡邏中的菲國政府飛機，一度僅相距3公尺，對此魯莽行為深感不安，將提出外交抗議。中方則反控菲律賓非法闖入中國領空，散播虛假說辭。

Dangerous Encounter with PLA-Navy Helicopter During BFAR Maritime Domain Awareness Flight



At approximately 0700 hours today, the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) conducted a Maritime Domain Awareness Flight over the territorial airspace of Bajo De Masinloc,… pic.twitter.com/h371xxnDmX — Jay Tarriela (@jaytaryela) February 18, 2025

菲國海岸防衛隊發言人塔里埃拉（Jay Tarriela）聲明表示，菲律賓漁業與海洋資源署（BFAR）18日上午7時在海岸防衛隊人員及攝影記者陪同下，於民主礁（Bajo de Masinloc，中國稱黃岩島）領空執行海域意識飛行（MDA），但約上午8時39分，一架機尾編號68的中國海軍直升機向BFAR飛機惡意逼近，「這種魯莽行為對MDA飛行中的飛行員與乘客安全構成嚴重威脅」。

塔里埃拉指出，共機一度靠近BFAR飛機左側上方僅3公尺處，對中方明顯違反且公然無視國際民用航空組織（ICAO）國際航空條例表達重大關切，同時強調儘管中方挑釁，海岸防衛隊與BFAR將堅定維護西菲律賓海主權、主權權利及海洋管轄權。

根據《路透》，共軍南部戰區對此則聲明回應，菲律賓飛機非法闖入中國領空，散播虛假言論，因此動員海空軍兵力，監視、警告並驅離這架飛機，更指控菲律賓舉動「嚴重侵犯」中國主權。

美國駐菲大使卡爾森（MaryKay Carlson）19日則在X發文表示，美方譴責中國海軍直升機的「危險動作」，危及巡邏中的菲國政府飛機安全，呼籲中方「避免採取脅迫行動，根據國際法和平解決爭端」。