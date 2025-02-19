南海上空距離僅3m！菲律賓控共軍「惡意逼機」　驚險對峙畫面曝

▲ 菲律賓指控，中國海軍直升機一度距離僅3公尺。（圖／翻攝自X）
記者陳宛貞／綜合外電報導
菲律賓海岸防衛隊（PCG）指控，中國人民解放軍海軍18日在黃岩島空域危險飛行，惡意逼近巡邏中的菲國政府飛機，一度僅相距3公尺，對此魯莽行為深感不安，將提出外交抗議。中方則反控菲律賓非法闖入中國領空，散播虛假說辭。
Dangerous Encounter with PLA-Navy Helicopter During BFAR Maritime Domain Awareness Flight— Jay Tarriela (@jaytaryela) February 18, 2025
At approximately 0700 hours today, the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) conducted a Maritime Domain Awareness Flight over the territorial airspace of Bajo De Masinloc,… pic.twitter.com/h371xxnDmX
菲國海岸防衛隊發言人塔里埃拉（Jay Tarriela）聲明表示，菲律賓漁業與海洋資源署（BFAR）18日上午7時在海岸防衛隊人員及攝影記者陪同下，於民主礁（Bajo de Masinloc，中國稱黃岩島）領空執行海域意識飛行（MDA），但約上午8時39分，一架機尾編號68的中國海軍直升機向BFAR飛機惡意逼近，「這種魯莽行為對MDA飛行中的飛行員與乘客安全構成嚴重威脅」。
【撞船还不够？中国军机逼近菲侦察机 最近仅3米】— 自由亚洲电台 (@RFA_Chinese) February 18, 2025
菲律宾海岸警卫队本周二谴责中国海军直升机在南海争议地区黄岩岛附近危险逼近菲方侦察机，称这一举动严重威胁飞行安全。法新社（AFP）报道指，菲方警告，事件若造成伤亡，可能触发《美菲共同防御条约》。… pic.twitter.com/9a0go2VYOZ
塔里埃拉指出，共機一度靠近BFAR飛機左側上方僅3公尺處，對中方明顯違反且公然無視國際民用航空組織（ICAO）國際航空條例表達重大關切，同時強調儘管中方挑釁，海岸防衛隊與BFAR將堅定維護西菲律賓海主權、主權權利及海洋管轄權。
根據《路透》，共軍南部戰區對此則聲明回應，菲律賓飛機非法闖入中國領空，散播虛假言論，因此動員海空軍兵力，監視、警告並驅離這架飛機，更指控菲律賓舉動「嚴重侵犯」中國主權。
美國駐菲大使卡爾森（MaryKay Carlson）19日則在X發文表示，美方譴責中國海軍直升機的「危險動作」，危及巡邏中的菲國政府飛機安全，呼籲中方「避免採取脅迫行動，根據國際法和平解決爭端」。
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