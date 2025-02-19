　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

林毅夫新書「解讀中國經濟」預測：2049年中國人均GDP可達美國50％

▲前世銀首席經濟學家林毅夫。（圖／翻攝中新社）

▲前世銀首席經濟學家林毅夫。（圖／翻攝中新社）

記者魏有德／綜合報導

前世界銀行首席經濟學家林毅夫常年致力研究經濟學上的「哥德巴赫猜想」——中國經濟問題，他在2025年1月出版新書《解讀中國經濟：百年變局加速演進下的民族復興之路》後接受媒體專訪認為，中國經濟奇跡的產生恰恰是因為中國沒有照搬西方經濟學理論，走了一條適合自己國情的道路。

《中新社》報導，林毅夫提到，中國為其他國家提供了一個新範本，即解放思想，實事求是，立足於自身的條件和優秀傳統文化，走出一條屬於自己的現代化道路。

工業革命後，西方國家掌握新技術和新型生產方式，帶來工業化現代化，過去很長一段時間，有部分研究認為，中國的落後是儒家文化的保守和頑固所致，要實現現代化，必須走上西方的道路。

▲林毅夫新書《解讀中國經濟：百年變局加速演進下的民族復興之路》。（圖／翻攝中新社）

▲林毅夫新書《解讀中國經濟：百年變局加速演進下的民族復興之路》。（圖／翻攝中新社）

對此，林毅夫認為，中國的創新能力絲毫不遜於西方，在工業革命前，中國的科學技術就曾領先於世界，「特別是在第四次工業革命的背景下，中國不僅與發達國家站在同一條起跑線上，以新三樣為代表的多個戰略性新興產業還處於領跑狀態。」

林毅夫在書中提到，以「仁」為核心的倫理價值不僅與市場經濟相容，而且會隨著時代、環境的不同而不斷調整創新，以適應經濟基礎的需要，具有強大的生命力，「中國在優秀傳統文化的基礎上，不斷賦予其新的生命力，從而走出一條中國式現代化道路，不僅是實現中華民族偉大復興的重要保證，也將為世界上其他國家提供新的啟示。」

第四次工業革命標榜資訊化、數位化及智慧化，讓中國得到發展的機遇。林毅夫指出，汽車產業就是一個很明顯的例子，「在汽車以燃油引擎為技術核心的階段，中國在追趕過程中存在不小差距，但電動汽車、自動駕駛技術的出現，讓我們得以實現換道超車。」

林毅夫強調，經濟的長期增長主要源自生產力水平的不斷提高，中國在傳統產業上有後來者優勢，在新興產業上，則有人才多、市場大、產業配套集成優勢，因此可以保持更快的發展，「到2049年，中國人均GDP應該可以達到美國的50%甚至更高，世界百年未有之大變局會進入到一個新階段。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／楊麗菁前男友又出事！　法官重判4年批惡劣
家電補助來了！　每台最高5000元
姊弟戀變絕命婚！　里長妻娘家悲嘆：太殘忍
2025中職熱身賽賽程公布！　3／22、3／23在大巨蛋
獨自在家整天只喝1瓶奶！　2歲童全身傷陷昏迷
玥熹再度開撕小優！　公開片段「哽咽哭了」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸網深挖背景！　羅福莉深夜發聲：我不是天才少女，請收手吧

聚餐禁吃「四季豆」　四川瀘州新規定：恐中毒！

小川普稱「集中精力對付中國」　陸：堅定維護主權安全

林毅夫新書「解讀中國經濟」預測：2049年中國人均GDP可達美國50％

陸1月房市分化明顯　房價持續年減但降幅縮小

陸公務機關擁抱DeepSeek！　多地引入輔助決策

重現明末屠夫張獻忠「江口沉銀」地　遺跡原址變身博物館6月試營運

香港人口連3年增加　擺脫反送中後移民潮

Grok 3具「華裔基因」　發表會C位有二張華人面孔

與習近平座談　任正非：警惕中國科技業「表面繁榮」

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

北市槍響！通緝犯拒檢衝撞　警「連開11槍」追捕歸案

陳妍希陳曉證實離了8年婚！　傳婚變1年：今後各自安好

【超暖列車長】怕車程遠嬰兒餓肚子！月台狂奔幫泡奶粉

聲樂老師現身林俊傑演唱會　合唱「一開口超驚豔」

孫生性騷再道歉...崩潰求母「別再鬧」　YTR DK爆：比反骨更糟另有其人

陸網深挖背景！　羅福莉深夜發聲：我不是天才少女，請收手吧

聚餐禁吃「四季豆」　四川瀘州新規定：恐中毒！

小川普稱「集中精力對付中國」　陸：堅定維護主權安全

林毅夫新書「解讀中國經濟」預測：2049年中國人均GDP可達美國50％

陸1月房市分化明顯　房價持續年減但降幅縮小

陸公務機關擁抱DeepSeek！　多地引入輔助決策

重現明末屠夫張獻忠「江口沉銀」地　遺跡原址變身博物館6月試營運

香港人口連3年增加　擺脫反送中後移民潮

Grok 3具「華裔基因」　發表會C位有二張華人面孔

與習近平座談　任正非：警惕中國科技業「表面繁榮」

醫美術後保養成趨勢！高濃度配方修護穩膚更迅速

10年神遊《鋼彈群起》結束營運　玩家悲鳴：「無量大數」永存我心

新光氣爆多名關鍵人重傷「無法接受偵訊」　檢3度現場勘查

「第一美胸」徐冬冬復合後高調放閃！　曬甜吻片喊：一起奮鬥享受

外媒爆料《Pokémon GO》要出售！1146億天價賣給沙國電玩商

置身近百年錢湯喝下午茶！東京咖啡廳推薦　完整保留當年浴池壁畫

鴻海水資源綠色管理獲好評　AWS授予富士康鄭州園區白金級認證

連林信寬的份一起拚！　高錦瑋主場抗菲要打出態度

大溪威斯汀增運動酒吧、VR房！規劃「每周放煙火」住客限定

11天前才過生日！嘉義5歲童吹蠟燭畫面曝　遇神壇惡火燒到碳化

孫生性騷再道歉...崩潰求母「別再鬧」　YTR DK爆：比反骨更糟另有其人

大陸熱門新聞

26歲網紅驚傳車禍亡！生前曾「調侃閻王爺」

祭祖請來「清涼辣妹」跳舞！網大讚「子孫真孝順」

陸球星郭艾倫遭戳眼：以後可能打不了籃球

登全球動畫片Top1！《哪吒2》票房超《腦筋2》

套圈圈最大獎瑪莎拉蒂　陸男8000圈套中

陸景區外租「爬山神器」機器腿 自重1.8公斤...兩顆電池可走14公里

DeepSeek替中國半導體帶入新可能

高速公路上「竹筍炒肉絲」　媽媽：忍不到休息站了

湖北新橋通車僅半日便傾斜 官方急封閉：橋墩沉降搶修

陸高溫超導研究新突破 常壓下實現鎳氧化物高溫超導電性

防止用AI寫寒假作業　老師急了：沒寫完就別趕了

孕婦誕下龍鳳胎　縫合一半她突大喊「等一下」醫看傻

AI眼鏡搭「大模型」列車 或率先成為「AI＋消費」的重要新產品

青島食品公司發生「粉塵爆炸」釀5死

更多熱門

相關新聞

DeepSeek迎曙光！中國ETF今年來前十強全賺

DeepSeek迎曙光！中國ETF今年來前十強全賺

美國加徵中國關稅落地，陸股不確定性風險逐步釋放，市場轉而期待中國推出積極的宏觀政策，中國國家主席習近平近日高調見馬雲等中國科技圈大人物，以科技帶動未來經濟成長基調底定，增添陸股多頭信心，另一方面，DeepSeek橫空出世，展示中國在AI產業鏈的競爭力，更成為陸股中長線漲升行情的新曙光，今年來績效前十強之中國ETF全面正報酬，其中績效前二強，包括台新MSCI中國ETF（00703）、中信中國50（00752）報酬率更達兩位數百分比。

泰國對緬甸邊境斷電斷網後　首批台人回國

泰國對緬甸邊境斷電斷網後　首批台人回國

潘思亮重申美國好、台灣會更好　「要盯著那斯達克指數」

潘思亮重申美國好、台灣會更好　「要盯著那斯達克指數」

中共中央候補委員履新 牽動兩大能源央企換帥

中共中央候補委員履新 牽動兩大能源央企換帥

傳潛艦國造改「特別預算」　李彥秀：顯然想速灌軍費到GDP3%

傳潛艦國造改「特別預算」　李彥秀：顯然想速灌軍費到GDP3%

關鍵字：

中國經濟現代化林毅夫GDP新三樣工業革命

讀者迴響

熱門新聞

大S生前過戶2億豪宅安撫S媽！　再婚具俊曄母女曾鬧翻

孫生大戰B女！稱私密片「把我X壞掉」隨時可給

孫生悲吐「一無所有」怕撐不下去

「貪3.87元」遭起訴　檢察官幫求情

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　

孫生才遭解約　女友發聲：還有多少隱瞞？

即／台中某大學「33歲男校友」6樓墜下亡

公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」

柯爸病逝　四叉貓酸「還有媽媽可再出來一次」

再爆曹興誠多張「小三合照」　謝寒冰：你們兩人的事很多人都看過

大S生前經濟狀況遭拖垮　汪小菲「丟債」屁股拍拍回北京

反骨男孩正式切割孫生！解約道歉：多次勸誡都沒改善

嘉義神壇火警！5歲童「躲神明桌下被壓住」燒到碳化　家庭背景曝光

劉容嘉「億級男友」身分曝光！秘戀13年同居2億豪宅

王大陸逃兵「富豪爸爸痛心發聲」！

更多

最夯影音

更多

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面