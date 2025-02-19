林毅夫新書「解讀中國經濟」預測：2049年中國人均GDP可達美國50％

▲前世銀首席經濟學家林毅夫。（圖／翻攝中新社）

記者魏有德／綜合報導

前世界銀行首席經濟學家林毅夫常年致力研究經濟學上的「哥德巴赫猜想」——中國經濟問題，他在2025年1月出版新書《解讀中國經濟：百年變局加速演進下的民族復興之路》後接受媒體專訪認為，中國經濟奇跡的產生恰恰是因為中國沒有照搬西方經濟學理論，走了一條適合自己國情的道路。

《中新社》報導，林毅夫提到，中國為其他國家提供了一個新範本，即解放思想，實事求是，立足於自身的條件和優秀傳統文化，走出一條屬於自己的現代化道路。

工業革命後，西方國家掌握新技術和新型生產方式，帶來工業化現代化，過去很長一段時間，有部分研究認為，中國的落後是儒家文化的保守和頑固所致，要實現現代化，必須走上西方的道路。

▲林毅夫新書《解讀中國經濟：百年變局加速演進下的民族復興之路》。（圖／翻攝中新社）

對此，林毅夫認為，中國的創新能力絲毫不遜於西方，在工業革命前，中國的科學技術就曾領先於世界，「特別是在第四次工業革命的背景下，中國不僅與發達國家站在同一條起跑線上，以新三樣為代表的多個戰略性新興產業還處於領跑狀態。」

林毅夫在書中提到，以「仁」為核心的倫理價值不僅與市場經濟相容，而且會隨著時代、環境的不同而不斷調整創新，以適應經濟基礎的需要，具有強大的生命力，「中國在優秀傳統文化的基礎上，不斷賦予其新的生命力，從而走出一條中國式現代化道路，不僅是實現中華民族偉大復興的重要保證，也將為世界上其他國家提供新的啟示。」

第四次工業革命標榜資訊化、數位化及智慧化，讓中國得到發展的機遇。林毅夫指出，汽車產業就是一個很明顯的例子，「在汽車以燃油引擎為技術核心的階段，中國在追趕過程中存在不小差距，但電動汽車、自動駕駛技術的出現，讓我們得以實現換道超車。」

林毅夫強調，經濟的長期增長主要源自生產力水平的不斷提高，中國在傳統產業上有後來者優勢，在新興產業上，則有人才多、市場大、產業配套集成優勢，因此可以保持更快的發展，「到2049年，中國人均GDP應該可以達到美國的50%甚至更高，世界百年未有之大變局會進入到一個新階段。」