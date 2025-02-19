藍青年團成員接待陸生團遭台大生罷免　國民黨嗆：綠手伸入校園

▲陸生團去年訪台大校園進行交流。（圖／馬辦提供）

記者鄭佩玟／台北報導

馬英九基金會去年11月邀陸生團赴台，台大社科院學生會接待惹議，該會長郭又睿昨日晚間遭到罷免，更被起底更被起底是國民黨青年團成員。對此，國民黨發言人楊智伃今（19日）受訪時強調，尊重學生自治的投票結果，更嗆聲民進黨不斷的把手伸入校園。

馬英九基金會去年11月邀陸生團赴台，在參訪台大社科院時，學生會長郭又睿出面接待並稱「別具意義」，有學生質疑此行程事先保密，未向同學公開，於是發起連署罷免郭又睿，罷免投票結果昨(18日)出爐，同意票166張、不同意票18張，罷免的領銜人在臉書上表示，希望此次能忠實呈現我們以罷免制度參與校園民主的過程，並成為未來討論學生自治、校園民主及罷免制度時的可參考案例。郭又睿更被起底是國民黨青年團成員。

楊智伃對此強調，國民黨一向尊重校園自治，支持民主與投票結果，然而民進黨卻反其道而行，不但在黨內「國務青」課程中，由綠委吳思瑤授課的內容，竟寫出學生與校園就是民進黨的下線，難道民進黨想在校園大搞政治版的「心靈課程」？如今，社科院學生會長才剛被罷免，綠委王定宇又跳出來高喊，「成功罷免第一響！」請問民進黨，這是在拿學生當政治祭品嗎？把政治惡鬥伸入校園，只為強化自己的惡霸行徑？

楊智伃表示，尊重校園內的自治獨立性、尊重遭罷免的學生會長提出申訴救濟的權利，但更希望台大的學生們能看清這場罷免案背後的黑手與陰謀，讓校園恢復獨立、理性、乾淨的自治環境。她強烈譴責民進黨，停止將政治鬥爭伸入校園，別拿學生當祭品，別讓惡霸與仇恨侵蝕校園的善良與獨立。