　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍青年團成員接待陸生團遭台大生罷免　國民黨嗆：綠手伸入校園

▲▼陸生團訪台大校園進行交流。（圖／馬辦提供）

▲陸生團去年訪台大校園進行交流。（圖／馬辦提供）

記者鄭佩玟／台北報導

馬英九基金會去年11月邀陸生團赴台，台大社科院學生會接待惹議，該會長郭又睿昨日晚間遭到罷免，更被起底更被起底是國民黨青年團成員。對此，國民黨發言人楊智伃今（19日）受訪時強調，尊重學生自治的投票結果，更嗆聲民進黨不斷的把手伸入校園。

馬英九基金會去年11月邀陸生團赴台，在參訪台大社科院時，學生會長郭又睿出面接待並稱「別具意義」，有學生質疑此行程事先保密，未向同學公開，於是發起連署罷免郭又睿，罷免投票結果昨(18日)出爐，同意票166張、不同意票18張，罷免的領銜人在臉書上表示，希望此次能忠實呈現我們以罷免制度參與校園民主的過程，並成為未來討論學生自治、校園民主及罷免制度時的可參考案例。郭又睿更被起底是國民黨青年團成員。

楊智伃對此強調，國民黨一向尊重校園自治，支持民主與投票結果，然而民進黨卻反其道而行，不但在黨內「國務青」課程中，由綠委吳思瑤授課的內容，竟寫出學生與校園就是民進黨的下線，難道民進黨想在校園大搞政治版的「心靈課程」？如今，社科院學生會長才剛被罷免，綠委王定宇又跳出來高喊，「成功罷免第一響！」請問民進黨，這是在拿學生當政治祭品嗎？把政治惡鬥伸入校園，只為強化自己的惡霸行徑？

楊智伃表示，尊重校園內的自治獨立性、尊重遭罷免的學生會長提出申訴救濟的權利，但更希望台大的學生們能看清這場罷免案背後的黑手與陰謀，讓校園恢復獨立、理性、乾淨的自治環境。她強烈譴責民進黨，停止將政治鬥爭伸入校園，別拿學生當祭品，別讓惡霸與仇恨侵蝕校園的善良與獨立。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／楊麗菁前男友又出事！　法官重判4年批惡劣
家電補助來了！　每台最高5000元
姊弟戀變絕命婚！　里長妻娘家悲嘆：太殘忍
2025中職熱身賽賽程公布！　3／22、3／23在大巨蛋
獨自在家整天只喝1瓶奶！　2歲童全身傷陷昏迷
玥熹再度開撕小優！　公開片段「哽咽哭了」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

3席指定中央委員從缺　黃國昌曝這1單位是「重中之重」：人選已點頭

黃國昌曝一級主管名單！賴香伶接掌政策會　黃成峻、謝泊泓兼副秘

藍青年團成員接待陸生團遭台大生罷免　國民黨嗆：綠手伸入校園

總預算協商破局！　賴士葆：民進黨擺明就是想吵架過水

嘆新加坡已6度「還稅於民」　朱立倫：賴清德只會搞政治鬥爭

王世堅嗆「說三道四」大罷免別提賴清德　柯建銘反擊：根本鬼扯

總預算讓步了？　朱立倫：流用合法、預備金符合規範都支持

高嘉瑜未接欣欣百貨董座　王世堅認「不適合」：她是快樂仙女飛來飛去

柯建銘喊大罷免提賴清德　王世堅嗆「別說三道四」：總統隱忍有限度

松信立委之爭延長賽　許淑華、徐巧芯隔空交火罷免案升溫

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

北市槍響！通緝犯拒檢衝撞　警「連開11槍」追捕歸案

陳妍希陳曉證實離了8年婚！　傳婚變1年：今後各自安好

【超暖列車長】怕車程遠嬰兒餓肚子！月台狂奔幫泡奶粉

聲樂老師現身林俊傑演唱會　合唱「一開口超驚豔」

孫生性騷再道歉...崩潰求母「別再鬧」　YTR DK爆：比反骨更糟另有其人

3席指定中央委員從缺　黃國昌曝這1單位是「重中之重」：人選已點頭

黃國昌曝一級主管名單！賴香伶接掌政策會　黃成峻、謝泊泓兼副秘

藍青年團成員接待陸生團遭台大生罷免　國民黨嗆：綠手伸入校園

總預算協商破局！　賴士葆：民進黨擺明就是想吵架過水

嘆新加坡已6度「還稅於民」　朱立倫：賴清德只會搞政治鬥爭

王世堅嗆「說三道四」大罷免別提賴清德　柯建銘反擊：根本鬼扯

總預算讓步了？　朱立倫：流用合法、預備金符合規範都支持

高嘉瑜未接欣欣百貨董座　王世堅認「不適合」：她是快樂仙女飛來飛去

柯建銘喊大罷免提賴清德　王世堅嗆「別說三道四」：總統隱忍有限度

松信立委之爭延長賽　許淑華、徐巧芯隔空交火罷免案升溫

醫美術後保養成趨勢！高濃度配方修護穩膚更迅速

10年神遊《鋼彈群起》結束營運　玩家悲鳴：「無量大數」永存我心

新光氣爆多名關鍵人重傷「無法接受偵訊」　檢3度現場勘查

「第一美胸」徐冬冬復合後高調放閃！　曬甜吻片喊：一起奮鬥享受

外媒爆料《Pokémon GO》要出售！1146億天價賣給沙國電玩商

置身近百年錢湯喝下午茶！東京咖啡廳推薦　完整保留當年浴池壁畫

鴻海水資源綠色管理獲好評　AWS授予富士康鄭州園區白金級認證

連林信寬的份一起拚！　高錦瑋主場抗菲要打出態度

大溪威斯汀增運動酒吧、VR房！規劃「每周放煙火」住客限定

11天前才過生日！嘉義5歲童吹蠟燭畫面曝　遇神壇惡火燒到碳化

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

政治熱門新聞

柯爸病逝　四叉貓酸「還有媽媽可再出來一次」

再爆曹興誠多張「小三合照」　謝寒冰：你們兩人的事很多人都看過

曹興誠提告求償1億元！謝寒冰16字回應

即／徐巧芯丈夫劉彥澧「請辭獲准」

徐巧芯深夜發聲！綠色貼文回嗆「蟾蜍」：這才是責任政治

新北大巨蛋6大選址曝光！　年底拍板定案

行政院覆議再遭藍白否決　賴清德依法公布選罷法修正條文

「柯文哲今天才知道爸爸過世」　告別式時間確定在3月10日

再嗆謝寒冰「牢飯吃定了」　曹興誠：到時肯定哭哭啼啼來求饒

翻車！劉彥澧秀圖咬賴清德接見德撲社團比「All in」　照片背景曝光

柯文哲貼身秘書「橘子」被拍到了！　造型大變

曹興誠小三合照　Chat GPT分析結果曝

柯建銘問為何請政院協商總預算　韓國瑜怒了

曹興誠被爆「小三私密照」喊告　女方來歷驚人

更多熱門

相關新聞

台大性別友善廁所驚傳偷拍！23歲男學生被逮

台大性別友善廁所驚傳偷拍！23歲男學生被逮

台灣大學內的某大樓性別友善廁所18日發生一起疑似偷拍案件，轄區大安警分局羅斯福路派出所接獲台大校園駐警隊及學生報案後派員到場處理，警方表示該校吳姓男學生（23歲）涉嫌持手機在校內性別友善廁所偷拍外籍交換女學生，但因動作太大導致被害女學生察覺呼救，台大駐衛警到場時，雙方正在廁所門口理論。警方受理報案，涉嫌偷拍外籍女學生的吳姓男子遭警方依現行犯逮捕。

嘆新加坡已6度「還稅於民」　朱立倫：賴清德只會搞政治鬥爭

嘆新加坡已6度「還稅於民」　朱立倫：賴清德只會搞政治鬥爭

總預算讓步了？　朱：流用合法、預備金符合規範都支持

總預算讓步了？　朱：流用合法、預備金符合規範都支持

台大首例！社科院學生會長遭罷免　反批校園民主被政治操弄

台大首例！社科院學生會長遭罷免　反批校園民主被政治操弄

柯建銘喊大罷免提賴清德　王世堅嗆「別說三道四」：總統隱忍有限度

柯建銘喊大罷免提賴清德　王世堅嗆「別說三道四」：總統隱忍有限度

關鍵字：

國民黨楊智伃郭又睿台大罷免

讀者迴響

熱門新聞

大S生前過戶2億豪宅安撫S媽！　再婚具俊曄母女曾鬧翻

孫生大戰B女！稱私密片「把我X壞掉」隨時可給

孫生悲吐「一無所有」怕撐不下去

「貪3.87元」遭起訴　檢察官幫求情

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　

孫生才遭解約　女友發聲：還有多少隱瞞？

即／台中某大學「33歲男校友」6樓墜下亡

公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」

柯爸病逝　四叉貓酸「還有媽媽可再出來一次」

再爆曹興誠多張「小三合照」　謝寒冰：你們兩人的事很多人都看過

大S生前經濟狀況遭拖垮　汪小菲「丟債」屁股拍拍回北京

反骨男孩正式切割孫生！解約道歉：多次勸誡都沒改善

嘉義神壇火警！5歲童「躲神明桌下被壓住」燒到碳化　家庭背景曝光

劉容嘉「億級男友」身分曝光！秘戀13年同居2億豪宅

王大陸逃兵「富豪爸爸痛心發聲」！

更多

最夯影音

更多

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面