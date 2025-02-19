台大性別友善廁所驚傳偷拍！外籍女學生急呼救　23歲男大生被逮

記者張君豪／台北報導

台灣大學內的某大樓性別友善廁所18日發生一起疑似偷拍案件，轄區大安警分局羅斯福路派出所接獲台大校園駐警隊及學生報案後派員到場處理，警方表示該校吳姓男學生（23歲）涉嫌持手機在校內性別友善廁所偷拍外籍交換女學生，但因動作太大導致被害女學生察覺呼救，台大駐衛警到場時，雙方正在廁所門口理論。警方受理報案，涉嫌偷拍外籍女學生的吳姓男子遭警方依現行犯逮捕。

▲台灣大學校內性別友善廁所驚傳外籍女學生遭偷拍。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警方表示，該偷拍案件發生在台大校園內普通教學館一樓性別友善廁所，經外籍女學生指控，涉案偷拍男疑似從廁所隔板和地面縫隙利用手機鏡頭偷拍她如廁畫面，被害人嚇得花容失色並大聲呼救，驚動其他學生致電台大駐衛警到場，並通報轄區警員到場處理。

對此台大警方證實，該案進入司法調查，雙方皆被帶回派出所完成筆錄，校方也成立性平會展開調查，大安警方偵訊後將吳男依涉犯防礙性隱私罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

性別友善廁所目前在台大校園內總計有15處，但校內有女學生質疑「性別友善廁所是非常政治正確的產物」，抨擊曾有歹徒在性別友善廁所裝針孔偷拍，如今又傳出男學生進入性別友善廁所偷拍。台大校方允諾會加強反偷拍檢查，並檢視相關硬體設備是否有檢討改善之處。

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