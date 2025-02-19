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台大首例！社科院學生會長遭罷免　反批校園民主被政治操弄

▲▼陸生團訪台大校園進行交流。（圖／馬辦提供）

▲陸生團去年訪台大校園惹議，負責接待的社科院學生會長郭又睿遭罷免成功，創下台大校史首例。（圖／馬辦提供）

記者許敏溶／台北報導

台大社科院學生會長郭又睿去年因接待中國大陸高校師生訪團，昨天被成功罷免，創下台大創校近百年首例！郭又睿今（19日）表示，坦然接受被罷免結果，這是校園民主一環，但罷免方為達目的不擇手段，邊投票還邊拉票，甚至操作成大罷免前哨戰，讓校園民主淪為政壇操控工具，不但無法深化學生自治與校園民主，更無法樹立典範，個人「深表遺憾」。

馬英九基金會去年邀請陸生團赴台交流，過程中引發不少爭議，到台大交流時也遭到學生抗議，並將矛頭指向當時的社科院學生會長郭又睿。社科院學生針對郭又睿發動罷免，昨天進行罷免投票，最終同意票166張，不同意票18張，另有3張無效票，也寫下台大創下近百年來，首次有學生會長被罷免成功的首例。

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現為台大政治系四年級的郭又睿，稍早受訪時表示，被罷免在自己預料之中，坦然接受這樣結果，但是過程很多行為卻無法讓人接受，包括罷免方昨天邊投票過程還邊拉票，還詢問選委會總領票數等行為，這已經玷汙校園民主，不但無法深化學生自治與校園民主，更無法樹立典範。

郭又睿坦承，這次罷免案爭議起點，「我或許有些處理不完善」，但自己也檢討並改進流程，包括預計規劃228接待來自日本的大學交流團，並全面開放社科院學生參與，展現自己的誠意，現在被罷免，交流可能因此被打斷。

郭又睿強調，罷免是消耗資源，造成校園撕裂與爭議，甚至將這次校園罷免，操作成立委大罷免的前哨戰，讓校園民主淪為政壇操控工具，這已經踐踏校園自治與民主，「我不認同這樣不擇手段行為」，不僅不能展現校園民主，更破壞學生自治精神，個人「深表遺憾」。

台大則表示，此事屬於學生自治事項，校方沒有評論。

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