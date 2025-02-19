超準心理測驗！發現他人對你的潛在期望

▲來玩心理測驗，深入了解他人對你的期望與看法。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

你是否曾經感到被周圍的人寄予厚望，或被他們依賴？有時候，別人對你的評價可能與你對自己的認知很不一樣。如果你未曾察覺到他人的期望，可能會在不知不覺中辜負了這些期望。想知道別人是怎麼看待自己的嗎？不妨透過日本網站《TRILL》心理測驗，來探究你在他人眼中被寄予的期望是什麼吧！

Q：請憑直覺回答以下圖形讓你聯想到什麼？

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1、牙齒

2、柿子

3、禮物

4、襯衫

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選擇「牙齒」的人：被期望提出創新點子

如果你選擇了牙齒，周圍的人可能期待你提出創新點子。你對萬事萬物充滿好奇，擁有豐富的知識，且善於將其應用於實際。選擇牙齒顯示你擁有卓越的創意思維。你經常尋找有趣的事物，並以獨特的視角觀察世界。當面臨困境或難題時，周圍的人自然會依賴你，因為你的知識和創意能帶來別出心裁的解決方案。雖然你可能被視為有點特立獨行，但實際上，大家對你寄予厚望。

選擇「柿子」的人：被期望具備領導和組織能力

如果你選擇了柿子，周圍的人可能期待你展現領導和組織能力。你行動力強，不僅能自我鞭策，還能帶動他人。你善於發號施令，與他人協作，挑戰大型任務。選擇柿子顯示你擁有出色的決策力。即使面臨困惑，你也能迅速做出決定，並負責任地行動。你擁有明確的判斷標準和信念，這使你在決策時果斷堅定。周圍的人信任你的責任感，願意追隨你，無論結果如何。這源於你平時清晰的目標和願景，以及堅定的決策風格。你也意識到他人的期望，並以此激勵自己更負責地領導團隊。

選擇「禮物」的人：被期望營造良好氛圍

如果你選擇了禮物，周圍的人可能期待你營造和諧的氛圍。你平時細心觀察周遭，能自然地體察他人需求。你性格溫和，見到有人困擾，總是伸出援手。選擇禮物顯示你具備優秀的情境判斷力。你視野開闊，思維敏捷，能靈活應對各種情況。當氣氛變得尷尬時，你善於及時轉換話題或提供協助。當環境氣氛不佳時，大家自然會看向你，因為你總能在關鍵時刻提供支持。你的可靠性讓人感到安心，僅僅待在你身邊就能感受到穩定和舒適。

選擇「襯衫」的人：被期望直言不諱地傳達意見

如果你選擇了襯衫，周圍的人可能期待你直言不諱地表達意見。你性格大膽，敢於直率地說出自己的想法。周圍的人了解你的坦誠，因而更容易接受你的意見。選擇襯衫顯示你為人正直。你不喜歡糾結或耍心機，性格爽快。即使面對上級或難以相處的人，你也能平等對待，這增強了他人對你的信任。能夠一視同仁地對待每個人並不容易。在許多人傾向自我保護的情況下，你的坦率贏得了眾人的欽佩。即使有人對你心存敵意，但更多的人會因你的可靠而支持你。