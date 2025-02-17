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你的人生必需品是什麼？超準心測找到你的靈魂渴望！

▲▼心理測驗,人生,渴望,價值,朋友,休閒,樂趣,工作。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲玩一個簡單的心理測驗，揭露你人生中最無法放棄的是什麼？（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

人往往在失去最珍貴的事物後，才驚覺它的重要性。平時可能沒特別在意，但當它不在了，內心便會留下一個巨大的空缺，這才真正體會到它的價值。那麼，對你來說，「人生中不可或缺的存在」是什麼呢？現在就透過日本網站《TRILL》心理測驗，來找出你的答案，並好好珍惜它吧！

Q：請憑直覺回答以下圖形讓你聯想到什麼？

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▲▼心理測驗,人生,渴望,價值,朋友,休閒,樂趣,工作。（圖／翻攝自網站）

1、OK繃
2、睡袋
3、開瓶器
4、鞋拔

選好了嗎？往下看答案！

選好了嗎？往下看答案！

選好了嗎？往下看答案！

選擇1：你最無法缺少的是「悠閒時光」

如果你第一眼看到的是OK繃，代表「悠閒時光」對你來說不可或缺。你可能平時生活節奏很快，總是忙碌奔波，但如果沒有屬於自己的放鬆時刻，你會感到身心疲憊，即使工作再順利、人際關係再和諧，內心仍覺得不滿足。

你外表看似平易近人，個性溫和，但其實內心相當敏感，有時還有點小固執。長時間與人相處會讓你覺得疲憊，因此經常會想要獨處，沉浸在自己的世界裡。對你而言，最愜意的時光，就是能獨自沉醉於自己的興趣中，無論是閱讀、看電影、發呆，甚至什麼都不做，只要能讓自己完全放鬆，就能找回能量。

如果長時間沒有這樣的喘息空間，你可能會覺得情緒低落、做事提不起勁，甚至連人際關係都會變得煩躁。因此，請記得適時安排時間，給自己一段真正放鬆的時刻，讓心靈獲得平靜。

選擇2：你最無法缺少的是「生活中的樂趣」

如果你的直覺選擇是睡袋，代表「樂趣」是你人生中不可或缺的元素。你是個需要期待與刺激的人，日復一日的例行公事會讓你感到疲憊，沒有樂趣可期待時，做任何事都提不起勁，甚至會開始懷疑人生的意義。

你天性敏感，對外界環境很有感受力，但同時也偏向享樂主義。你容易因為人際關係受傷，但也懂得如何讓自己快樂，因此總是會安排一些讓自己期待的事，例如假日小旅行、約會、美食探店，甚至是早早規劃長假行程，讓這些目標成為你努力的動力。

對你來說，擁有可以期待的美好時光，即使生活中遇到困難，也能咬牙撐過去。因此，確保自己有足夠的時間和經濟條件來享受生活，會讓你活得更開心、更有能量去面對挑戰！

選擇3：你最無法缺少的是「朋友」

如果你看到的是開瓶器，代表「朋友」是你人生中不可或缺的存在。對你來說，朋友比家人更像是一種情感上的依靠，你需要有人分享喜怒哀樂，一起經歷人生的高低起伏。

你個性開朗外向，喜歡熱鬧的氛圍，獨處對你來說是一件無聊甚至痛苦的事。你享受與朋友相聚、談天說地的時光，能量來自於與人交流的快樂，朋友越多，你的生活就越充實。沒有朋友的日子，會讓你覺得孤單、無趣，甚至可能產生莫名的焦慮。因此，你總是積極維繫人際關係，願意投入時間與心力與朋友相處。你甚至可能連親密關係也像朋友般相處，享受那種自在無壓力的交流模式。

如果最近覺得有些低潮，不妨主動聯絡朋友，安排聚會或短途旅行，相信你會瞬間找回活力！

選擇4：你最無法缺少的是「工作」

如果你直覺聯想到的是鞋拔，代表「工作」對你來說是人生的重心。你的成就感來自於工作，甚至可以說，工作就是你的生存意義。你可能比一般人更投入於事業，甚至有人會說「你的戀人就是你的工作」。

你是個對目標極度執著的人，一旦投入某件事，就會全力以赴，工作對你來說不只是賺錢的工具，更是實現自我價值的方式。即使放假，你的腦袋也離不開工作，生活幾乎被工作填滿，甚至連興趣和娛樂都與事業息息相關。

雖然這樣的生活方式讓你獲得成就感，但要小心別因此忽略了生活中的其他美好事物。家庭、朋友、愛情，這些同樣值得珍惜。如果你的世界只剩下工作，長久下來可能會感到孤獨，甚至失去動力。因此，適時調整步調，學會在事業與生活中找到平衡，才能真正享受成功的喜悅。

每個人的生活重心都不同，有些人渴望悠閒時光，有些人需要樂趣來支撐日常，也有人離不開朋友或工作。這個直覺測驗幫助你更了解自己，提醒你珍惜生活中最重要的事物，別等到失去後才後悔，現在就好好擁抱它吧！

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心理測驗人生渴望價值朋友休閒樂趣工作

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