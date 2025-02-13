你是團體開心果還是特立獨行者？超準心測看穿你的社交風格

▲想知道自己的社交風格嗎？來玩心測解鎖你的人際關係密碼。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

人際關係是我們生活中不可或缺的一部分，而我們與他人的互動方式、維持的距離，往往受到個性與價值觀的影響。想了解自己的人際交往特質，進而打造更理想的社交圈，不妨來玩日本網站《TRILL》的心理測驗找答案。

Q：憑直覺回答此圖你第一眼看到像什麼？

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1、耳機

2、蛇

3、鉤子

4、字母S

選好了嗎？往下看答案！

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選擇「耳機」的人：透過共同興趣建立深厚連結

如果你第一眼看到的是耳機，代表你是透過共同興趣來建立深厚關係的人。你擅長藉由與人分享喜好，無論是音樂、電影、運動還是其他興趣，都能成為你與朋友建立連結的橋樑。你特別享受與他人一起投入相同熱情的過程，並從中獲得歸屬感。在人際關係中，你重視「我們可以一起分享什麼？」這個問題，喜歡與有相同愛好的人共度時光。因此，一旦你與某人建立了深厚的情感連結，這段關係通常會持續很長久。

小提醒：若遇到興趣不相投的人，你可能會感到較難拉近距離。不妨試著敞開心胸，嘗試接觸不同的話題，或許能帶來新的體驗與驚喜。

選擇「蛇」的人：習慣用固定聯繫維持關係

如果你看到的是蛇，表示你屬於透過定期聯繫來維持人際關係的類型。你傾向於以穩定的步調經營人際關係，並不會過度勉強自己去社交，而是選擇以訊息、電話或偶爾見面的方式，讓彼此保持聯繫。你的相處風格讓身邊的人感到安心，因為你不會忽冷忽熱，而是以適當的頻率持續交流，使關係長久而穩定。

小提醒：有時候，你可能會擔心「如果太久沒聯絡，會不會變得生疏？」這種焦慮可能會讓你覺得有點累。其實，真正的關係不會因短暫的沉默而消失，放輕鬆，順其自然地維持聯繫，就能讓關係保持在最舒適的狀態。

選擇「鉤子」的人：喜歡透過團體活動培養感情

如果你看到的是鉤子，代表你是透過團體活動來加深人際關係的人。你不僅喜歡團體互動，還有成為氣氛推動者的潛力，擅長讓不同的人聚在一起，活絡團隊氣氛。對你來說，與朋友共同參與某個計畫或活動（如社團、運動隊、旅行等），是建立深厚關係的最佳方式。你富有親和力，懂得照顧他人，經常成為團隊中的核心人物，甚至在不知不覺中發揮領導能力。

小提醒：由於你習慣將大量時間與精力投入社交圈，可能會不知不覺忽略自己內在的需求。適時給自己一點獨處時間，維持內心的平衡，才能讓你的社交能量持續發揮。

選擇「字母S」的人：隨心所欲、自在社交

如果你第一眼看到的是字母S，代表你是隨心所欲、按自己節奏來社交的人。你不會為了迎合他人而刻意經營關係，反而更喜歡在真正想見面或需要交流時，才與對方互動。你重視個人空間，懂得享受獨處的時光，這讓你顯得自由、不受拘束。然而，當你決定與人相處時，通常能建立深厚且穩定的關係。

小提醒：雖然你習慣按自己的節奏來經營關係，但有時候過於被動，可能會讓身邊的朋友感到你有點冷淡。不妨偶爾主動關心重要的人，這樣能讓彼此的關係更加穩固，讓對方感受到你的在乎。

這個心理測驗透露出你的直覺社交模式，無論是哪一種風格都沒有好壞之分，只要找到適合自己的相處方式，就能打造舒適且長久的關係！你的答案是哪一個呢？身邊的人又是哪一種，快分享出去大家一起玩！