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喪屍毒駕驚人比例曝！3成有肇事紀錄　刑事局宣戰：終結道路殺手

記者張君豪／台北報導

刑事局20日舉辦全國掃蕩二級毒品、俗稱喪屍煙油的的依托咪酯（Etomidate，C14H16N2O2）專案記者會，刑事局指出：喪屍菸油本是醫療用麻醉劑，近年遭台灣黑幫、藥頭濫用製成煙彈販售給民眾，造成多起交通事故，全台已有2名員警不幸殉職。行政院緊急在2024年8月5日將依托咪酯及其類似物美托咪酯、異丙帕酯2等列為第三級毒品，同年11月27日改列第二級毒品加強管制。

▲刑事局副局長蕭欽杰主持喪屍煙油掃毒記者ˇ會。（圖／記者張君豪翻攝）
▲刑事局副局長蕭欽杰主持喪屍煙油掃毒記者會。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

刑事局副局長蕭欽杰表示，本次全國同步掃毒專案、阻止3415顆喪屍煙彈流入市面，換算市值近900萬元，查獲分裝販售、施用喪屍菸彈犯嫌共39案54人，涉案人裡經查3成有駕車肇事紀錄，本次行動對於避免毒駕造成國人傷亡，有具體成效，刑事局20日特別以「終結道路殺手，還你平安生活」為主題舉辦本次記者會。

蕭欽杰指出，依托咪酯類毒品目前是毒品危害防制條例第4條2項公告查禁的二級毒品，從事製造、運輸、販賣者，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金，刑責非常高，警方嚴正警告不法販毒集團，切勿貪圖營利、挑戰警方底線觸法，警方絕對會查辦到底。。

▲刑事局副局長蕭欽杰主持喪屍煙油掃毒記者ˇ會。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局表示：傳統毒品僅是吸食者「自己傷身」，長期吸食喪屍菸油就有可能因毒駕導致「他人傷亡」進而成為隱形的道路殺手。刑事局分析毒駕肇事與依托咪酯類毒品關聯性。

刑事局蒐證涉嫌分裝喪屍煙彈犯嫌數十人，分布於全國16個縣市，該局毒緝中心統合轄區警察機關共同執行「全國同步查緝依托咪酯專案」從2025年1月中旬到2月中旬，查獲依托咪酯類毒品案39件54人、喪屍煙彈分裝場16座，查扣喪屍煙彈333顆、依托咪酯類毒品煙油4.6公斤，並查扣毒品咖啡包266包、贓款82900元及大批毒品分裝原料與工具。

刑事局毒品查緝中心呼籲依托咪酯類毒品施用者，喪屍煙彈害己害人，長期濫用將造成神經及內分泌系統損傷，請早日前往醫療院所接受治療，或撥打衛生福利部24小時免付費「毒品危害防制諮詢專線」：0800-770-885，向各地方政府毒品危害防制中心尋求協助戒治。

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