Grok 3具「華裔基因」　發表會C位有二張華人面孔

▲Grok 3發表會。（圖／翻攝自直播）

記者陳冠宇／綜合報導

馬斯克旗下xAI公司發布號稱「地表最聰明AI」的Grok 3，而在這場直播的發表會上，真正佔據舞台C位的卻是兩位華人科學家吳宇懷（Yuhuai Wu）與Jimmy Ba，兩人主導Grok 3核心算法設計。在該AI創始團隊12名成員中，更有1/3為華裔科學家。

發布會現場，當馬斯克與三位技術負責人並肩而坐時，觀眾目光迅速鎖定兩位華裔面孔，吳宇懷是xAI聯合創始人，曾任職Google AI數學研究小組N2Formal，師從史丹佛頂尖學者。

陸媒詳細報導吳宇懷的背景。他於1995年出生於浙江省杭州市下轄的建德市，初中就讀杭州建蘭中學，隨後轉到加拿大讀高中，並在多倫多大學就讀人工智慧專業、獲得博士學位。此後在史丹佛大學師從兩位著名教授Percy Liang和Jay McClelland，完成博士後研究。

▲吳宇懷。（圖／翻攝自大眾日報）

吳宇懷曾在DeepMind和OpenAI實習，主要研究打造具備推理能力的機器，是自訓練增強推理模型STAR、語言模型Minerva、定理證明器Alpha Geometry等項目作者或核心貢獻者。

吳宇懷也曾在國際頂級會議發表過諸多論文，如《Nature》發表論文《Solving Olympiad Geometry Without Human Demonstrations》，詳細描述Alpha Geometry專案設計和成效。

至於另一個坐在C位的Jimmy Ba，是多倫多大學電腦科學系的助理教授，也是xAI團隊成員，還是吳宇懷的導師。他在多倫多大學完成學士、碩士及博士學習，師從「AI教父」Geoffrey Hinton。

▲Jimmy Ba。（圖／翻攝自大眾日報）

Jimmy Ba的研究重點是深度神經網路的高效學習演算法開發，還涉足強化學習、自然語言處理和AI等領域。他曾獲得Facebook機器學習研究生獎學金；2023年2月榮獲史隆研究獎。

值得注意的是，Grok 3的AI創始團隊12名成員中，1/3為華裔科學家。從哈佛數學天才楊格（Greg Yang）到清華、卡內基美隆大學雙料博士戴子航，以及畢業於浙江大學的張國棟，頂尖華裔人才已成為AI競爭的核心資產。