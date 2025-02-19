　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

Grok 3具「華裔基因」　發表會C位有二張華人面孔

▲▼Grok 3發表會。（圖／翻攝自直播）

▲Grok 3發表會。（圖／翻攝自直播）

記者陳冠宇／綜合報導

馬斯克旗下xAI公司發布號稱「地表最聰明AI」的Grok 3，而在這場直播的發表會上，真正佔據舞台C位的卻是兩位華人科學家吳宇懷（Yuhuai Wu）與Jimmy Ba，兩人主導Grok 3核心算法設計。在該AI創始團隊12名成員中，更有1/3為華裔科學家。

發布會現場，當馬斯克與三位技術負責人並肩而坐時，觀眾目光迅速鎖定兩位華裔面孔，吳宇懷是xAI聯合創始人，曾任職Google AI數學研究小組N2Formal，師從史丹佛頂尖學者。

陸媒詳細報導吳宇懷的背景。他於1995年出生於浙江省杭州市下轄的建德市，初中就讀杭州建蘭中學，隨後轉到加拿大讀高中，並在多倫多大學就讀人工智慧專業、獲得博士學位。此後在史丹佛大學師從兩位著名教授Percy Liang和Jay McClelland，完成博士後研究。

▲▼吳宇懷。（圖／翻攝自大眾日報）

▲吳宇懷。（圖／翻攝自大眾日報）

吳宇懷曾在DeepMind和OpenAI實習，主要研究打造具備推理能力的機器，是自訓練增強推理模型STAR、語言模型Minerva、定理證明器Alpha Geometry等項目作者或核心貢獻者。

吳宇懷也曾在國際頂級會議發表過諸多論文，如《Nature》發表論文《Solving Olympiad Geometry Without Human Demonstrations》，詳細描述Alpha Geometry專案設計和成效。

至於另一個坐在C位的Jimmy Ba，是多倫多大學電腦科學系的助理教授，也是xAI團隊成員，還是吳宇懷的導師。他在多倫多大學完成學士、碩士及博士學習，師從「AI教父」Geoffrey Hinton。

▲▼Jimmy Ba。（圖／翻攝自大眾日報）

▲Jimmy Ba。（圖／翻攝自大眾日報）

Jimmy Ba的研究重點是深度神經網路的高效學習演算法開發，還涉足強化學習、自然語言處理和AI等領域。他曾獲得Facebook機器學習研究生獎學金；2023年2月榮獲史隆研究獎。

值得注意的是，Grok 3的AI創始團隊12名成員中，1/3為華裔科學家。從哈佛數學天才楊格（Greg Yang）到清華、卡內基美隆大學雙料博士戴子航，以及畢業於浙江大學的張國棟，頂尖華裔人才已成為AI競爭的核心資產。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
離婚2年！Melody甜認有新對象：祝福我往前走
天公爐驚見「15cm硃砂骨骸」　證實是人骨！檢偵辦中
台大首例！學生會長遭罷免　批校園民主被政治操弄
依依❤納豆「泰服版婚紗」曝！　背後環抱超甜
酷炫「這是孫生可接受結果」　曝解約內情
要烏克蘭割地！　俄羅斯對基輔提3要求
網紅DK道歉了！　認太無腦：我聖母病發作

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

重現明末屠夫張獻忠「江口沉銀」地　遺跡原址變身博物館6月試營運

香港人口連3年增加　擺脫反送中後移民潮

Grok 3具「華裔基因」　發表會C位有二張華人面孔

與習近平座談　任正非：警惕中國科技業「表面繁榮」

香港民主黨恐解散　曾是立法會最大勢力

中國 AI 算力進入爆發期　產業鏈將走「擴容」與「提效」兩策略

百萬網紅驚傳車禍亡..得年26歲！生前曾「調侃閻王爺」一語成讖

雷射加工下一步　深圳創鑫激光：將向「鐳射數位刀具」轉型

青島一食品公司發生「粉塵爆炸」釀5死　屋頂被炸開秒成廢墟

陸景區外租「爬山神器」機器腿　自重1.8公斤...兩顆電池可走14公里

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

北市槍響！通緝犯拒檢衝撞　警「連開11槍」追捕歸案

陳妍希陳曉證實離了8年婚！　傳婚變1年：今後各自安好

【超暖列車長】怕車程遠嬰兒餓肚子！月台狂奔幫泡奶粉

聲樂老師現身林俊傑演唱會　合唱「一開口超驚豔」

孫生性騷再道歉...崩潰求母「別再鬧」　YTR DK爆：比反骨更糟另有其人

重現明末屠夫張獻忠「江口沉銀」地　遺跡原址變身博物館6月試營運

香港人口連3年增加　擺脫反送中後移民潮

Grok 3具「華裔基因」　發表會C位有二張華人面孔

與習近平座談　任正非：警惕中國科技業「表面繁榮」

香港民主黨恐解散　曾是立法會最大勢力

中國 AI 算力進入爆發期　產業鏈將走「擴容」與「提效」兩策略

百萬網紅驚傳車禍亡..得年26歲！生前曾「調侃閻王爺」一語成讖

雷射加工下一步　深圳創鑫激光：將向「鐳射數位刀具」轉型

青島一食品公司發生「粉塵爆炸」釀5死　屋頂被炸開秒成廢墟

陸景區外租「爬山神器」機器腿　自重1.8公斤...兩顆電池可走14公里

重現明末屠夫張獻忠「江口沉銀」地　遺跡原址變身博物館6月試營運

嘉義長庚微創攝護腺拉開術　助力男性告別排尿及射精障礙

味全龍新吉祥物登場！威弟猛哥邀你一起來命名

44歲小嫻瘦身被拍近況照！「腰比20歲還細」 中空開高衩穿超辣

獨／王大陸裝病內幕曝！VIP客戶撒百萬　閃兵集團2絕招騙醫師

「台灣小將」現身道奇亞洲球員合照　大谷翔平笑嘻嘻

鸕鷀大軍壓境鰲鼓濕地　林業保育署生態展覽館探討生態奧妙

1個月內「只吃Subway」狠甩8公斤！　他曝速食減肥法3大重點

基隆東岸商場爭議！NET告謝國樑竊占強盜等4罪　檢方不起訴

在按摩店強行拉客！41歲「吳妹妹」在日被捕　網見逮捕照驚：超正

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

大陸熱門新聞

26歲網紅驚傳車禍亡！生前曾「調侃閻王爺」

祭祖請來「清涼辣妹」跳舞！網大讚「子孫真孝順」

登全球動畫片Top1！《哪吒2》票房超《腦筋2》

套圈圈最大獎瑪莎拉蒂　陸男8000圈套中

陸球星郭艾倫遭戳眼：以後可能打不了籃球

陸景區外租「爬山神器」機器腿 自重1.8公斤...兩顆電池可走14公里

DeepSeek替中國半導體帶入新可能

高速公路上「竹筍炒肉絲」　媽媽：忍不到休息站了

湖北新橋通車僅半日便傾斜 官方急封閉：橋墩沉降搶修

陸高溫超導研究新突破 常壓下實現鎳氧化物高溫超導電性

防止用AI寫寒假作業　老師急了：沒寫完就別趕了

孕婦誕下龍鳳胎　縫合一半她突大喊「等一下」醫看傻

青島食品公司發生「粉塵爆炸」釀5死

Deepseek受害者出現　陸公司客服砍95％

更多熱門

相關新聞

立榮航空推AI智能客服「小U」　創國內航空先例

立榮航空推AI智能客服「小U」　創國內航空先例

立榮航空智慧服務升級，推出全新AI智能客服機器人「小U」，即起上線，全天候24小時服務旅客，也是國內首家導入生成式AI智能客服的航空公司。此外，立榮航空今年5度蟬聯交通部民航局金翔獎「國內線定期航線組」第一名，已是第10次獲獎。

中國 AI 算力爆發期　擴容提效兩手抓

中國 AI 算力爆發期　擴容提效兩手抓

再嗆謝寒冰「牢飯吃定了」　曹興誠：到時肯定哭哭啼啼來求饒

再嗆謝寒冰「牢飯吃定了」　曹興誠：到時肯定哭哭啼啼來求饒

馬斯克酸「川普精神錯亂症」是狂犬病！

馬斯克酸「川普精神錯亂症」是狂犬病！

前OpenAI技術長成立AI新創公司

前OpenAI技術長成立AI新創公司

關鍵字：

AI人工智慧Grok 3馬斯克xAI吳宇懷Jimmy Ba

讀者迴響

熱門新聞

大S生前過戶2億豪宅安撫S媽！　再婚具俊曄母女曾鬧翻

孫生大戰B女！稱私密片「把我X壞掉」隨時可給

「貪3.87元」遭起訴　檢察官幫求情

孫生悲吐「一無所有」怕撐不下去

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　

孫生才遭解約　女友發聲：還有多少隱瞞？

公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」

柯爸病逝　四叉貓酸「還有媽媽可再出來一次」

即／台中某大學「33歲男校友」6樓墜下亡

再爆曹興誠多張「小三合照」　謝寒冰：你們兩人的事很多人都看過

大S生前經濟狀況遭拖垮　汪小菲「丟債」屁股拍拍回北京

反骨男孩正式切割孫生！解約道歉：多次勸誡都沒改善

劉容嘉「億級男友」身分曝光！秘戀13年同居2億豪宅

王大陸逃兵「富豪爸爸痛心發聲」！

嘉義神壇火警！5歲童「躲神明桌下被壓住」燒到碳化　家庭背景曝光

更多

最夯影音

更多

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面