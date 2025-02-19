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鸕鷀大軍壓境鰲鼓濕地　林業保育署生態展覽館探討生態奧妙

▲▼ 鰲鼓濕地森林園區舉辦「鸕鷀．如此」系列活動，濕地生態展示館內展出鸕鷀立姿標本展和鸕鷀專題介紹 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

▲林業保育署嘉義分署至6月15日止在鰲鼓濕地生態展示館推出《鸕鷀•如此》系列活動 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

鰲鼓濕地喜迎上萬隻鸕鷀大軍度冬，林業及自然保育署嘉義分署即日起至6月15日在鰲鼓濕地森林園區舉辦「鸕鷀．如此」系列活動，除了在鰲鼓濕地生態展示館內展出鸕鷀立姿標本展和鸕鷀專題介紹，可以靜態欣賞鸕鷀有趣的生理構造之外，也安排園區內的動態賞鳥行程，邀請民眾一窺鸕鷀生態奧妙，一起揭開鸕鷀的神秘面紗！

▲▼ 鰲鼓濕地森林園區舉辦「鸕鷀．如此」系列活動，濕地生態展示館內展出鸕鷀立姿標本展和鸕鷀專題介紹 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

▲冬季到鰲鼓濕地森林園區可以看到龐大的鸕鷀大軍 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

鸕鷀是鳥界的水中蛟龍，一身烏黑亮麗羽毛、碧綠色雙眼與特殊身形，從頭到腳的細節都是經過演化後的最佳設計。林業保育署嘉義分署在鰲鼓濕地生態展示館展出鸕鷀實體標本及各部位的詳細解說，讓民眾近距離觀察鸕鷀獨特的身體構造。活動也提供鸕鷀真實體重的Q版布偶供民眾試抱，親身感受鸕鷀的重量，以及認識鸕鷀與人類合作捕魚的特殊漁撈文化。

▲▼ 鰲鼓濕地森林園區舉辦「鸕鷀．如此」系列活動，濕地生態展示館內展出鸕鷀立姿標本展和鸕鷀專題介紹 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

▲▲冬季到鰲鼓濕地森林園區可以看到龐大的鸕鷀大軍 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）。

想實地欣賞數量龐大的鸕鷀們在濕地潛水抓魚、站在木麻黃林上曬翅膀的模樣嗎？嘉義分署特別安排「鸕鷀找鳥團」賞鳥體驗活動，由鰲鼓濕地生態解說服務團隊的解說員帶隊，讓民眾有機會近距離觀察鸕鷀們，以及在鰲鼓濕地棲息的水鴨、黑面琵鷺等冬候鳥。活動日期為3月1日(六)及3月2日(日)上午7:30-9:30，活動採線上報名，相關資訊將另行公布FB「鰲鼓濕地粉絲團」。

▲▼ 鰲鼓濕地森林園區舉辦「鸕鷀．如此」系列活動，濕地生態展示館內展出鸕鷀立姿標本展和鸕鷀專題介紹 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

▲展覽也展出鸕鶿與人類合作捕魚的特殊漁撈文化。（圖／林業保育署嘉義分署提供）。

為了讓充滿生命力的鸕鷀豐富民眾的生活，嘉義分署在4月12日(六)舉辦「鸕鷀Stand up!立體卡片DIY」活動，邀請擁有超過三十年紙藝創作經驗的董碧娥老師帶領大家製作立體卡片，讓鸕鷀從卡片中站出來。

▲▼ 鰲鼓濕地森林園區舉辦「鸕鷀．如此」系列活動，濕地生態展示館內展出鸕鷀立姿標本展和鸕鷀專題介紹 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

▲想實地欣賞鰲鼓濕地的鸕鶿，歡迎踴躍參與活動或預約在地導覽生態解說員 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）。

報名方式及活動詳情，請電洽鰲鼓濕地生態展示館（05-3601801）或追蹤臉書「」，將有專人詳細說明。想安排園區賞鳥行程，也歡迎洽詢鰲鼓濕地生態旅遊單一窗口（0975-922678）預約戶外導覽。

 
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