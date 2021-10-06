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鰲鼓濕地驚艷新品種臺灣小菱頭蛛　登上Natural Resources期刊

▲▼嘉義縣鰲鼓濕地發現新種蜘蛛 讓世界看見台灣。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼嘉義縣鰲鼓濕地發現新種蜘蛛「臺灣小菱頭蛛」。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

崑山科技大學研究團隊教授翁義聰，近來在嘉義縣鰲鼓濕地發現3種新種蠅虎科蜘蛛及首次出現於台灣的6種蜘蛛，且成果刊登在Natural Resources國際期刊，讓世界看見台灣。

▲▼嘉義縣鰲鼓濕地發現新種蜘蛛 臺灣小菱頭蛛。（圖／嘉義縣政府提供）

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▲▼嘉義縣鰲鼓濕地發現新種蜘蛛「臺灣小菱頭蛛」。（圖／嘉義縣政府提供）

農業處表示，崑山科技大學長期執行嘉義縣朴子溪河口國家級重要濕地保育利用計畫，也關注鰲鼓濕地生物多樣性，這次在鰲鼓濕地發現新種蜘蛛，分別為臺灣侏斑蛛(Euophrys taiwanus)、臺灣小菱頭蛛(Microbianor formosana)及嘉義獵蛛(Evarcha chiayiensis)等，同時也首次在台灣發現6種蜘蛛，分別為三列貓跳蛛(Carrhotus tristis)、鱗狀獵蛛(Evarcha bulbosa)、雙帶扁蠅虎(Menemerus bivittatus)、溝渠蠅虎(Plexippus petersi)、銹寬胸蠅虎(Rhene rubrigera)及齊氏合跳蛛(Synagelides zhilcovae)，相關研究成果在今年9月30日的Natural Resources國際期刊正式刊出。

▲▼嘉義縣鰲鼓濕地發現新種蜘蛛 讓世界看見台灣。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣鰲鼓濕地發現新種蜘蛛「臺灣小菱頭蛛」。（圖／嘉義縣政府提供）

翁義聰團隊專攻台灣濕地動物行為及生態學研究，為當前主要研究濕地及蠅虎蜘蛛的專家之一，這次的新發現，讓全世界可以看到台灣學者研究的貢獻，也使嘉義縣與有榮焉。

相關成果可至Natural Resources期刊閱覽(網址 https://doi.org/10.4236/nr.2021.129021），如有濕地相關問題，可洽農業處畜產保育科溫科員05-3620123#8450。

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