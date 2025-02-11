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東森電視購物創新突破！東森廣場台北車站LIVE開播　現場體驗喜歡就帶走

東森電視購物創新突破 打造最有趣的體驗式直播購物（圖／東森購物提供）

▲即日起，每週三至週六每天下午14:40至16:40，東森電視購物在東森廣場台北車站LIVE直播，邀請消費者親臨現場，享受前所未有的沉浸式購物體驗。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

購物再也不只是看電視下單！東森電視購物顛覆傳統，將直播間搬進商場，帶來「體驗式直播」全新模式。即日起，每週三至週六，東森電視購物在東森廣場台北車站LIVE直播，邀請消費者親臨現場，不只觀看、還能親手試用、試吃、試穿，喜歡就能馬上帶回家，享受前所未有的沉浸式購物體驗。

東森電視購物將線上與線下購物完美結合，不管是超夯話題新品、熱銷保健食品，還是時尚穿搭與頂級美食，消費者都能親自感受、試吃、試穿，現場還有專家解說，幫助你快速找到最適合的商品。現場購買還享有獨家優惠，讓消費者買得更超值、更開心。

這場創新的購物革命，不僅讓購物變得更有趣，還能為商場帶來滿滿人氣與消費熱潮。想知道商品的觸感如何？食品的口感如何？來到東森電視購物 LIVE現場，一次解決所有疑問。購物專家與藝人將零距離帶你體驗最新、最優惠的選品，還有驚喜抽獎、專屬折扣，讓現場氛圍更加熱鬧！

本週的直播陣容超強大，多位知名購物專家與藝人聯手推薦最棒的商品。2月12日由購物專家紫瑩與藝人徐小可揭開序幕，2月13日羅聆攜手藝人小Call帶來驚喜場次，2月14日詠昕與依依帶來時尚穿搭與健康食品，2月15日則由玉雙與林立青壓軸，確保每天都有不容錯過的直播內容。

東森電視購物創新突破 打造最有趣的體驗式直播購物（圖／東森購物提供）

▲▼過年期間，東森電視購物在台北車站東森廣場節目直播，由購物專家羅聆(上)、旭村(下)與消費者同樂，抽取開運紅包大放送。

東森電視購物創新突破 打造最有趣的體驗式直播購物（圖／東森購物提供）

本次LIVE直播帶來多款人氣熱銷商品，生活用品包括ST.MALO科技石墨烯布勞森恆溫外套、ST.MALO黑金石墨烯智能抗寒機能男外套、HsinGo 100%萊賽爾親膚激瘦牛仔寬褲、質感生活雪絨棉暖感上衣及彩漾防潑水禦寒暖絨連帽外套，美食則帶來麵包冠軍王宥晟獨創麵包限量組及義大利賈柯巴齊零酒精香檳飲等，每一款都是精挑細選，確保消費者能夠以最優惠的價格帶回最優質的商品。

東森電視購物這次的創新LIVE直播，不只是購物，更是一場娛樂、體驗與優惠兼具的消費活動，歡迎所有消費者親臨東森廣場台北車站，親手試用、試吃、試穿，感受最即時、最優惠的購物新潮流！

◆節目資訊：東森電視購物《東森廣場台北車站K區地下街》現場LIVE節目表
2/12(三) 14:40-15:20 購物專家 紫瑩
2/12(三) 16:00-16:40 購物專家 志銘+藝人徐小可
2/13(四) 14:40-15:20 購物專家 羅聆
2/13(四) 16:00-16:40 購物專家 羅聆+藝人小call
2/14(五) 14:40-15:20 購物專家 詠昕+藝人依依
2/14(五) 16:00-16:40 購物專家 詠昕
2/15(六) 14:40-15:20 購物專家 玉雙
2/15(六) 16:00-16:40 購物專家 林立青

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