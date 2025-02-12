情人節好禮攻略！東森購物網美妝、珠寶、鞋包下殺3折　滿額再享14%回饋

▲2月14日情人節即將到來，東森購物網推出「情人好禮我送你」超值促銷活動。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

2月14日情人節即將到來，為了讓消費者輕鬆挑選到最具心意的禮物，東森購物網推出「情人好禮我送你」超值促銷活動，涵蓋美妝、時尚、精品手錶、黃金珠寶等多項優惠，讓愛意滿滿的日子更添浪漫氛圍。此外，2月13日至2月14日期間，全站消費滿1,314元可獲得14%購物金回饋，最高可得1,314枚東森幣及520樂透金，讓情人節不僅甜蜜，還能省荷包，送禮更大方！



近年來，情人節送禮趨勢從傳統鮮花與巧克力，逐漸轉向更具個性化及實用價值的禮品，如象徵愛情的對戒、項鍊或是服飾配件、質感香氛，不只能傳達心意，更能彰顯獨特品味，成為表達心意的熱門選擇。根據東森購物網統計觀察，由於正值農曆春節後，消費者選購情人節禮物的預算提高一成，情人節前夕美妝與保養類商品銷量顯著提升，保暖商品、香氛及對戒、對表成為最受歡迎的情人節禮物。此外，手錶、飾品、鞋包等時尚單品也成為展現品味的愛情信物，而國際金價不斷創新高，黃金、珠寶更因具備長期保值特性，成為近年來情人節送禮的新寵。

如果想讓另一半感受到滿滿的愛意，「妝點愛意3折起」活動絕對不容錯過。東森購物網精選多款專櫃美妝與人氣香氛，包括YSL、Dior、Jo Malone等經典品牌，讓另一半時刻散發迷人魅力。

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甜點始終是情人節不敗的經典選擇，特別推薦Diva Life精品巧克力，以細緻的手工製作、濃郁香醇的口感，成為營造浪漫氛圍的最佳選擇。無論是送給另一半，或是與摯愛共享一場甜蜜時光，都是完美的節日儀式感。優惠推薦Diva Life 奢華雙層松露巧克力組，市價5,120元，現在優惠價只要1,391元。

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對於注重時尚搭配的情侶，今年的「鞋包成雙」心動降3折活動，讓時尚單品成為最佳情人節禮物。精品包款、潮流運動鞋、質感皮鞋等，讓戀人們用穿搭展現品味默契。此外，「愛錶心意 金心相伴」活動則集結各大品牌精品手錶與黃金珠寶，從經典機械錶到時尚電子錶，從K金項鍊到黃金對戒，無論是送給戀人，還是當作情侶對戒佩戴，都是最具紀念價值的選擇。

東森購物網不只幫你選好禮，還讓你買得更划算！2月13日至2月14日期間，全站消費滿1,314元，即可享14%購物金回饋，最高可得1,314枚東森幣及520樂透金，讓購物同時累積更多回饋，讓情人節的浪漫更添驚喜。

▲2月14日情人節即將到來，東森購物網推出「情人好禮我送你」超值促銷活動。

今年情人節，不論是為心愛的人挑選貼心禮物，或是為自己打造專屬的節日儀式感，東森購物網都準備了最豐富的優惠與精選商品，讓愛意加倍、甜蜜滿載！即日起上東森購物網，為情人節精心挑選一份心動好禮，讓這一天更值得珍藏。