　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

情人節好禮攻略！東森購物網美妝、珠寶、鞋包下殺3折　滿額再享14%回饋

情人節好禮攻略！東森購物網推薦浪漫好禮（圖／東森購物提供）

▲2月14日情人節即將到來，東森購物網推出「情人好禮我送你」超值促銷活動。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

2月14日情人節即將到來，為了讓消費者輕鬆挑選到最具心意的禮物，東森購物網推出「情人好禮我送你」超值促銷活動，涵蓋美妝、時尚、精品手錶、黃金珠寶等多項優惠，讓愛意滿滿的日子更添浪漫氛圍。此外，2月13日至2月14日期間，全站消費滿1,314元可獲得14%購物金回饋，最高可得1,314枚東森幣及520樂透金，讓情人節不僅甜蜜，還能省荷包，送禮更大方！

近年來，情人節送禮趨勢從傳統鮮花與巧克力，逐漸轉向更具個性化及實用價值的禮品，如象徵愛情的對戒、項鍊或是服飾配件、質感香氛，不只能傳達心意，更能彰顯獨特品味，成為表達心意的熱門選擇。根據東森購物網統計觀察，由於正值農曆春節後，消費者選購情人節禮物的預算提高一成，情人節前夕美妝與保養類商品銷量顯著提升，保暖商品、香氛及對戒、對表成為最受歡迎的情人節禮物。此外，手錶、飾品、鞋包等時尚單品也成為展現品味的愛情信物，而國際金價不斷創新高，黃金、珠寶更因具備長期保值特性，成為近年來情人節送禮的新寵。

如果想讓另一半感受到滿滿的愛意，「妝點愛意3折起」活動絕對不容錯過。東森購物網精選多款專櫃美妝與人氣香氛，包括YSL、Dior、Jo Malone等經典品牌，讓另一半時刻散發迷人魅力。

情人節好禮攻略！東森購物網推薦浪漫好禮（圖／東森購物提供）

▲今年的情人節，東森購物網推出MAISON W 1955經典「迷戀玫瑰淡香精」（ROSE GARDEN），甜蜜獻禮多款組合商品，為您獻上愛情的最佳伴侶。

甜點始終是情人節不敗的經典選擇，特別推薦Diva Life精品巧克力，以細緻的手工製作、濃郁香醇的口感，成為營造浪漫氛圍的最佳選擇。無論是送給另一半，或是與摯愛共享一場甜蜜時光，都是完美的節日儀式感。優惠推薦Diva Life 奢華雙層松露巧克力組，市價5,120元，現在優惠價只要1,391元。

情人節好禮攻略！東森購物網推薦浪漫好禮（圖／東森購物提供）

▲Diva Life 新金誓執愛迷你鉑金包比利時純巧克力片12入，首波上架立即完售，現特價595元。

對於注重時尚搭配的情侶，今年的「鞋包成雙」心動降3折活動，讓時尚單品成為最佳情人節禮物。精品包款、潮流運動鞋、質感皮鞋等，讓戀人們用穿搭展現品味默契。此外，「愛錶心意 金心相伴」活動則集結各大品牌精品手錶與黃金珠寶，從經典機械錶到時尚電子錶，從K金項鍊到黃金對戒，無論是送給戀人，還是當作情侶對戒佩戴，都是最具紀念價值的選擇。

東森購物網不只幫你選好禮，還讓你買得更划算！2月13日至2月14日期間，全站消費滿1,314元，即可享14%購物金回饋，最高可得1,314枚東森幣及520樂透金，讓購物同時累積更多回饋，讓情人節的浪漫更添驚喜。

情人節好禮攻略！東森購物網推薦浪漫好禮（圖／東森購物提供）

▲2月14日情人節即將到來，東森購物網推出「情人好禮我送你」超值促銷活動。

今年情人節，不論是為心愛的人挑選貼心禮物，或是為自己打造專屬的節日儀式感，東森購物網都準備了最豐富的優惠與精選商品，讓愛意加倍、甜蜜滿載！即日起上東森購物網，為情人節精心挑選一份心動好禮，讓這一天更值得珍藏。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
他網路狂搜「中獎發票」詐領近2萬　下場曝光
不斷更新／遭洋砲狙擊！中華3局上1比2樂天巨人
BBC實拍緬甸詐騙園區　戰亂區變「紙醉金迷中國城」
快訊／中華隊破蛋！1比1追平樂天巨人
不斷更新／呂詠臻遭狙擊掉分　中華隊2局上0比1樂天巨人
大甲媽遶境完整時間路線出爐！
李彥秀美國豪宅疑漏報！監察院要查了
鋒面來了「今晚明晨雨最多」　下波冷氣團凍4天

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

情人節好禮攻略！東森購物網美妝、珠寶、鞋包下殺3折　滿額再享14%回饋

賣場10款「草莓季蛋糕麵包」限時開賣　超商粉紅零食6折起

SUBWAY「黑胡椒嫩豬潛艇堡」全門市開賣！黃金佐料搭法大公開

Hello Kitty變綠了！7-11首間「三麗鷗綠色主題店」台南登場

必勝客首度插旗澎湖！「雙心澎湖XO小卷比薩」只送不賣

10元喝特濃美式、拿鐵！泡麵零食「買1送1」　超商優惠一次看

摩斯「櫻花季」開跑！4款夢幻新品一次看　人氣咕咕雞堡升級回歸

2大速食品牌情人節優惠來了！炸雞桶下殺5折、買炸雞送披薩

你的情人節是浪漫童話還是翻車事故？超中肯測驗算出你們「愛得甜還是愛得累」

東森電視購物創新突破！東森廣場台北車站LIVE開播　現場體驗喜歡就帶走

硬闖北港溪秘境管制區！　皮卡不慎滑落溪底

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

S媽喪女9天首發聲！　痛苦喊:把悲傷留給自己

空姐騎UBike遭聯結車撞擊　捲入車底...送醫搶救不治

美國隊長「獵鷹」接棒！邁向漫威新篇章　盾牌對巨拳..大戰「紅浩克」哈里遜福特

高雄聯結車翻覆撞斷號誌桿　5汽機車遭波及...傷亡不明

義大利老公模仿老婆吐槽 用超台口音學：妳很煩餒！

【把路當你家？】違停路中乘客開後車廂慢慢穿外套 按喇叭也不理會...

批紙吸管「爆炸」難用改回塑膠　川普簽令：對鯊魚影響不大

韓國瑜：歡迎委員推薦地方小吃 訂午餐振興攤商經濟 #立法院

情人節好禮攻略！東森購物網美妝、珠寶、鞋包下殺3折　滿額再享14%回饋

賣場10款「草莓季蛋糕麵包」限時開賣　超商粉紅零食6折起

SUBWAY「黑胡椒嫩豬潛艇堡」全門市開賣！黃金佐料搭法大公開

Hello Kitty變綠了！7-11首間「三麗鷗綠色主題店」台南登場

必勝客首度插旗澎湖！「雙心澎湖XO小卷比薩」只送不賣

10元喝特濃美式、拿鐵！泡麵零食「買1送1」　超商優惠一次看

摩斯「櫻花季」開跑！4款夢幻新品一次看　人氣咕咕雞堡升級回歸

2大速食品牌情人節優惠來了！炸雞桶下殺5折、買炸雞送披薩

你的情人節是浪漫童話還是翻車事故？超中肯測驗算出你們「愛得甜還是愛得累」

東森電視購物創新突破！東森廣場台北車站LIVE開播　現場體驗喜歡就帶走

女老師「月經冒1變化」確診子宮內膜癌　醫曝危險因子

蔡壁如誤傳1圖暗酸黃國昌　江和樹喊話檢舉：侮辱黨徽可停權1年

他網路狂搜「中獎發票」詐領近2萬　下場曝光

雲豹金牌狀元回鍋中華男籃　林信寬拚防守扮演「最強3D」

台東某國中生「丟石塊嚇浪貓」大笑PO網　校方道歉：會嚴肅處置

不斷更新／遭洋砲狙擊被反超！中華3局上1比2樂天巨人

「春節+央行打炒房」　1月房地交易3稅齊衰退

女生們快筆記！「5種食材」幫助舒緩生理期不適

汪致重來台弔唁被限制　陸委會：一向要求遵守「三不一低調」

曾是烘焙第一股！　上海前台資連鎖麵包店克莉絲汀遭申請破產

硬闖北港溪秘境管制區！　皮卡不慎滑落溪底

消費熱門新聞

10元喝美式、拿鐵！超商省錢優惠一次看

Kitty變綠了！7-11首間「三麗鷗綠色主題店」亮相

摩斯櫻花季4款夢幻新品一次看

重磅合作！漫才泰斗達康.come、面白大丈夫聯手創作笑話

2大速食品牌情人節優惠快收

必勝客插旗澎湖2／15日開幕

漢堡王「WBC應援餐」只賣11天

賣場10款「草莓季蛋糕麵包」

抹茶控必喝！超商聯名「辻利茶舗」新品開賣

你的情人節是浪漫童話還是翻車事故？

全家再聯名沈早！新品三明治早餐銅板價

麥當勞蛇年開春優惠券限時開跑

結束31年營業！家樂福桃園店宣布3/7熄燈

SUBWAY黑胡椒嫩豬潛艇堡全門市開賣

更多熱門

相關新聞

晶華攜手韓國「裸感草莓蛋糕」搶客　估創造千萬業績挹注Q1營收

晶華攜手韓國「裸感草莓蛋糕」搶客　估創造千萬業績挹注Q1營收

晶華（2707）1月在農曆新年餐飲、外帶年菜、企業尾牙、寒假國旅市場需求遽增等利多助攻，推升單月營收達7.5億元，寫下歷年單月新高；瞄準2、3月情人節商機，晶華更攜手韓國爆紅「裸感草莓蛋糕」KITCHEN205吸客，預計可創造千萬元業績。

情人節前戀愛小心機讓曖昧升溫

情人節前戀愛小心機讓曖昧升溫

吃巧克力不怕胖！營養師推1款還有益心血管

吃巧克力不怕胖！營養師推1款還有益心血管

2大速食品牌情人節優惠快收

2大速食品牌情人節優惠快收

東森電視購物創新突破　打造最有趣體驗式直播購物

東森電視購物創新突破　打造最有趣體驗式直播購物

關鍵字：

東森購物東森購物網情人節

讀者迴響

熱門新聞

搶買「三星電選四倍十期」　彩券行推另1玩法更賺

S媽半夜二度崩潰心碎「哭喊11字」　網全淚崩

夫約洗泰國浴當面性交！網紅妻崩潰還挨告

許瑋甯宣布新身份…害羞放閃！邱澤低調「寵妻護花」

諾羅肆虐就診創高！醫提醒：先別吃這食物

藍拋「還錢於民2.0」！　全民普發1萬

今元宵「15禁忌」1動作恐觸怒神明　3生肖大福星

高雄碎屍魔張介宗親弟失聯　警方解釋原因

醫染諾羅「1天狂拉10次」：別再吃吐司稀飯了！

劈腿2教授被拍！　超強美魔女身分起底

蘋果春季新品無預警上架

超強美魔女劈腿直擊！　2知名教授不倫變綠帽

即／天雨路滑！彰化東外環15大小車連環撞

新北耶誕城新場地找到了？網提1處「場地很大」

快訊／北市議員陳怡君議會辦公室、服務處　驚傳遭搜索

更多

最夯影音

更多

硬闖北港溪秘境管制區！　皮卡不慎滑落溪底

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

S媽喪女9天首發聲！　痛苦喊:把悲傷留給自己

空姐騎UBike遭聯結車撞擊　捲入車底...送醫搶救不治

美國隊長「獵鷹」接棒！邁向漫威新篇章　盾牌對巨拳..大戰「紅浩克」哈里遜福特

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面