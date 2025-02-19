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夢幻「阿里山神木下婚禮」10月登場　首推星光婚遊即起開搶

▲▼觀光署副署長黃荷婷宣布阿里山神木下婚禮活動開跑 。（圖／記者李姿慧攝）

▲阿里山神木下婚禮和星光婚遊活動開跑。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

阿里山神木下婚禮今年邁入第19年，觀光署宣布，今年以「台灣好行3.0—阿里山幸福同行」為主題，除推出神木下婚禮外，也首推星光婚旅，各別限額15名，盼帶動阿里山旅遊熱潮，目標阿里山森林遊樂區今年要拚破百萬旅客。

2025年「阿里山神木下婚禮」預計10月19日和20日舉辦，5月20日起至6月20日開放報名，限額15名，2天1夜入住阿里山賓館，並將在二千年神木下浪漫證婚，報名費用為1萬3140元；此外，星光婚禮今年也首度轉型改推星光婚旅，3天2夜9999元，限額15名，即起到3月11日開放報名，4月17日到19日登場。

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觀光署副署長黃荷婷表示，阿里山神木下婚禮這個活動非常受歡迎，過往促成384對新人婚禮，其中有41對國外新人，今年邁入第19年，阿里山僅是台灣旅遊品牌，也是國際旅遊品牌，去年全世界52個必須造訪景點中，阿里山排名第19名，且是唯一上榜的台灣景點，阿里山不僅有自然環境，人文和文化受到大家感動，阿管處舉辦神木下高山上森林系婚禮，有其傳統，源自鄒族生命鬥志，除神木下婚禮外，還有星空下婚旅，可以度蜜月也可以結婚周年旅行，成為家庭活動，大家一起去旅行。

黃荷婷指出，神木下婚禮今年第19年，明年20周年會更盛大，今年活動暖身擴大包含阿里山在地產業，包括高山茶、咖啡、鐵道、生態等旅遊，阿里山產業鏈很完整，也有星級旅館和民宿，都能吸引很多旅客前來，利用婚禮活動把產業特色在旅程中呈現出來。

▲▼觀光署副署長黃荷婷宣布阿里山神木下婚禮活動開跑 。（圖／記者李姿慧攝）

▲觀光署副署長黃荷婷。（圖／記者李姿慧攝）

2025年「阿里山神木下婚禮」將在2月起展開一系列浪漫活動，展現在地獨特的浪漫氛圍與文化魅力，今年度活動涵蓋婚禮小物行銷、阿里山星光婚旅遊程、鄒族文化探索、星級住宿結合阿里山神木下婚禮遊程，全面體現阿里山的獨特品牌價值。

阿里山管理處也攜手《WeddingDay好婚市集》、《Chichis婚禮小物線上平台》、《喬治麥斯美式婚禮.婚紗》、《My Party 手工婚紗》、《芙洛麗大飯店》、《錦芳婚禮》、《黑豆桑》、《阿里山英迪格酒店》、《阿里山賓館》等知名品牌，透過渡假婚旅遊程推廣、阿里山婚紗拍攝、阿里山婚禮小物銷售等，深化新人與阿里山的情感連結，同時提升阿里山婚禮品牌的知名度。

此外，四月登場的阿里山星光婚旅，今年將於奮起湖老老街辦理，打造『旗遇山城 ‧ 夜幕風華』之夜，奮起湖老老街在微光中甦醒。華燈下，戀人們身披旗袍與古裝，漫步於時光縫隙，彷彿走入舊夢。「阿里山星光婚旅」為星光下婚禮升級2.0版，將型塑阿里山成為海內外新人規劃目的地婚禮的場域，目的地婚禮（Destination Wedding）也可稱為婚旅，將婚禮結合旅行的模式，體驗渡假婚禮旅程。

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