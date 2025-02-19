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屏東婦騎車停麵店門口　買完麵車不見！眼尖警看到另一輛破案

▲局內埔分局內埔派出所巡佐陳文章、毛坤政找回邱姓的機車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲局內埔分局內埔派出所巡佐陳文章、毛坤政找回邱姓的機車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉邱姓婦人騎機車去買麵，將機車停放在店門口，買完麵發現機車不見了，著急報警，內埔警分局員警獲報趕往處理，看到店門口另有一台機車沒人騎，根據車牌找到車主，才知騎錯車搞烏龍。

▲局內埔分局內埔派出所巡佐陳文章、毛坤政找回邱姓的機車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲局內埔分局內埔派出所巡佐陳文章、毛坤政找回邱姓的機車 。（圖／記者陳崑福翻攝）

局內埔分局內埔派出所巡佐陳文章、毛坤政，日前執行巡邏勤務接獲邱姓婦人報稱，機車不見了，請警方幫忙，員警立即趕往處理。

警方先詢問邱姓婦人案發經過，邱女向警方表示，因買麵而將機車停在麵店門口，但鑰匙未拔，買完麵後發現機車不見了。警方另發現麵店門口有一台機車停放許久，未有人騎乘。

經查詢聯絡該車車主後得知，該部機車借給黃姓親友騎乘前往買麵，但黃姓婦人未記下車牌，並誤騎邱女機車離開。經通知黃姓婦人將機車騎回麵店，並由邱女確認遭黃女騎走之重機車，確實為其所有。黃女對於誤騎邱女之機車不斷道歉，邱女則對於警方幫忙表示謝意。

內埔警分局長郭譯隆表示，機車款式眾多，樣式、顏色類似，建議民眾車輛停妥後，要先拔機車鑰匙，並隨身攜帶，並可用手機拍下愛車停放位置，並連同附近門牌、路標一起拍下來，這樣就不容易忘記停放位置。

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