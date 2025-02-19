喜歡用裸機！身邊低調有錢人「5大特徵」　一票點頭：幾乎全中

▲有錢人的5大特徵。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友分享，出社會之後辨別「有錢人」的方法，有5大特徵，分別是常去冷門國家旅遊、手錶、跟健康有關的消費，房子軟裝以及手機殼，發現有錢人喜歡花錢在「不是刀口上」的地方，貼文曝光，許多網友點頭認同，「有錢是低調，土豪是炫耀」。

原PO在Dcard發文，「有錢人的特徵」，首先澄清所謂的有錢人，是指在台灣屬於PR80-90以上的群體，並強調，願意去負擔這些的人，比較高機率是有錢人，並不代表這些特徵一定很昂貴。

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他列出5大特徵，分辨對方是不是有錢人，第一點是去過冷門國家旅遊、經常搭乘商務艙的人，因為旅費較高，且須較長的假期，「基本上去過非洲、南美甚至南極的，一律我都猜家境不錯」。

第二點則是手錶，勞力士雖然永遠不敗，但因為太有名了，會有炫耀財的疑慮，買次一檔的蕭邦（Chopard）、Omega等等，通常代表經濟實力有一定水平。第三點則是跟健康有關的消費，「你看到一個人一支眼鏡幾萬、住院都單人房、健檢選十萬起步套餐，通常很有錢」。

第四點是，房子以及軟裝，好的軟裝是有錢人標配，例如整套廚具都名牌、70吋以上電視、整套Dyson清淨機吸塵器等等，「不是說一般人負擔不起，而是因為都有好用的平替所以一般人不會捏上去買」。第五點是手機堅持拿裸機，不裝保護殼，通常是有錢人，「這點蠻好笑的，但我屢試不爽」。

貼文曝光，網友認為很準，「難得有比較符合現實的描述」、「我就是家裡環境不錯的小孩，上面幾乎全中」、「認同看房子和健檢最準，身邊不少身家幾個億的，平常吃的都很簡單，開國產老車，但房子都是精華區打通大平層」、「比起用名牌衣包裝點外表，那些日用品都用好的，如衛生紙、盥洗用具、家電家具等，連人家看不到地方都用高級的，基本上都有一定底蘊」、「我那個家住信義區豪宅的土豪同學，家裡不買歐洲車，但超級重視健檢（十萬起跳），手機必拿裸機」。