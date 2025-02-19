毒蟲連偷旗山美濃8戶住宅！冰箱紅茶也不放過　落網遭收押

▲警方在林男美濃區住處將他拘捕到案，當場查獲安非他命2包、作案工具，以及部分失竊贓物。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄旗山、美濃地區近期竊案頻傳，住戶財物接連失竊，其中包含現金、時鐘、平板電腦、筆電、WiFi路由器等物品，竊賊甚至連冰箱內的飲料都不放過。旗山警方接獲報案後，立即組成專案小組，調閱數百支監視器畫面，最終鎖定45歲有毒品、竊盜前科的林姓男子，並將其逮捕到案。

旗山警方表示，自去年12月起，旗山、美濃地區多名居民與店家報案，指出家中財物接連遭竊。警方透過監視器比對，發現居住美濃區有毒品、竊盜前科的林男子行跡可疑，經蒐集相關事證後，報請橋頭地檢署指揮偵辦，獲法院核發拘票及搜索票。

▲警方調閱數百支監視器畫面，最終鎖定有毒品、竊盜前科的林男，並將其逮捕到案。（圖／記者吳世龍翻攝）

日前警方在林男美濃區民生路一帶的住處將他拘捕到案，當場查獲安非他命2包（總重1.49公克）、作案工具，以及部分失竊贓物，包括WiFi路由器等。林男涉嫌涉及8起竊盜案，警方依加重竊盜及毒品危害防制條例將其移送地檢署，並持續擴大偵辦。

旗山分局表示，法院已裁定羈押林男，以防止再犯，確保民眾財產安全。警方也呼籲，如有經濟困難，可向社福機構尋求協助，切勿因一時貪念踏上不歸路，法網恢恢，終將落網。