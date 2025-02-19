　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／陳怡君涉詐助理費100萬交保遭撤銷　高院裁定發回更裁

▲▼陳怡君議員遭搜索。（圖／記者陳家豪攝）

▲北市議員陳怡君原先被裁定100萬元交保，經檢方抗告，高院撤銷交保，發回士林地院更裁。（圖／記者陳家豪攝）

記者吳銘峯、戴若涵／台北報導

台北市議員陳怡君涉嫌利用人頭助理詐領助理費逾300萬元，遭士林地檢署依貪汙罪嫌聲押禁見，士林地方法院13日裁定100萬元交保，並限制出境、出海8個月，士林地檢署不服，17日向高等法院提出抗告。高院收案後進行分案，19日裁定撤銷交保、發回士林地院更裁。

高院審理後認為，原審依卷內相關事證，認定被告陳怡君涉犯貪污治罪，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有勾串共犯與證人之虞。然而士林地院原裁定未說明「命被告具保等處分」與「降低案情陷入晦暗」之關聯性，也未審酌被告與其餘尚未到案助理間是否已無勾串可能。

高院指出，士院諭令被告不得與本案共犯、證人接觸部分，是否得以達到防免其等勾串之目的，仍非無疑。綜上，原裁定尚有疏誤之處，檢察官抗告為有理由，應撤銷原裁定，並發回原審法院更為適當之裁定。

檢調查出，陳怡君自2019年起，涉嫌指示辦公室主任張惠霖（綽號「饅頭」）等人，以親友掛名助理方式詐領助理費，涉及款項超過300萬元。士檢認為陳怡君犯罪嫌疑重大，且至今未能充分交代款項流向，有勾串共犯、影響證人供述之虞，向法院聲請羈押禁見。

然而，士院13日裁定指出，檢方雖掌握相關證據，但認為已無羈押必要，裁定陳怡君100萬元交保，並限制其出境、出海及住居。檢方提出抗告後，高院19日分案，稍早裁定撤銷交保，發回士林地院更裁。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
張震母親過世！張翰前一天忍痛出席記者會
閃兵集團關鍵人物是毒販！　4醫師涉案追查中
瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片！　揭反骨當年內幕
燕九郎「內餡」過世！　養樂多球團悲痛證實
曹興誠私密照說法「叒」改口！　陳沂：自打臉太快

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

閃兵集團關鍵人物是毒販！醫師研判「恐是用別人心電圖」

快訊／陳怡君涉詐助理費100萬交保遭撤銷　高院裁定發回更裁

「人骨畫硃砂」埋東螺媽天公爐！　專家揭害人邪術「骨靈催魂法」

向父討錢不成！啃老男竟火燒老家三合院　落網關進看守所

夫妻貪3.87元起訴5年重罪！網怒：輕罪重罰　前檢察官解答了

高雄機車彎道逆向猛撞大貨車　騎士慘壓車底...送醫不治

獨／台中新光三越氣爆後20分鐘還不敢跑　櫃哥櫃姐曝辛酸

獨居男跌倒頭受傷躺客廳2天「血都乾了」　鄰居機警救回一命

女軍人偷錄前任私密照！分手後逼付封口費：不給就讓人看光光

東螺媽遭埋硃砂人骨！信徒讚番老太祖顯神蹟　派隨從黑狗狂吠

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

北市槍響！通緝犯拒檢衝撞　警「連開11槍」追捕歸案

【超暖列車長】怕車程遠嬰兒餓肚子！月台狂奔幫泡奶粉

陳妍希陳曉證實離了8年婚！　傳婚變1年：今後各自安好

聲樂老師現身林俊傑演唱會　合唱「一開口超驚豔」

孫生性騷再道歉...崩潰求母「別再鬧」　YTR DK爆：比反骨更糟另有其人

閃兵集團關鍵人物是毒販！醫師研判「恐是用別人心電圖」

快訊／陳怡君涉詐助理費100萬交保遭撤銷　高院裁定發回更裁

「人骨畫硃砂」埋東螺媽天公爐！　專家揭害人邪術「骨靈催魂法」

向父討錢不成！啃老男竟火燒老家三合院　落網關進看守所

夫妻貪3.87元起訴5年重罪！網怒：輕罪重罰　前檢察官解答了

高雄機車彎道逆向猛撞大貨車　騎士慘壓車底...送醫不治

獨／台中新光三越氣爆後20分鐘還不敢跑　櫃哥櫃姐曝辛酸

獨居男跌倒頭受傷躺客廳2天「血都乾了」　鄰居機警救回一命

女軍人偷錄前任私密照！分手後逼付封口費：不給就讓人看光光

東螺媽遭埋硃砂人骨！信徒讚番老太祖顯神蹟　派隨從黑狗狂吠

尬爆！王鶴棣「找詹皇合照遭拒」全程被拍　網嘲：熱臉貼冷屁股

罷免陳玉珍失敗　「珍礙金門」聲明全文曝光

金曲女星看不下去「嘻哈辱女文化」竟慘遭出征　不忍反擊了！

張震母親過世！張翰前一天忍痛出席記者會　經紀人心疼：辛苦他了

泱泱越南曬細肩辣照轉身「解放大片裸背」！　網暈：這麼辣可以嗎

閃兵集團關鍵人物是毒販！醫師研判「恐是用別人心電圖」

證交所公布20檔注意股　南亞科近六日漲幅達36.25%被列入。

DeepSeek發表NSA技術　AI長文本處理再進化

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片！　出面揭反骨當年內幕：他們說當作藝術

吳釗燮宴請英國會友台小組　盼返國支持賴清德「半導體倡議」

吳卓源無辜當朱軒洋小三　神隱一年露面道歉

社會熱門新聞

「貪3.87元」遭起訴　檢察官幫求情

即／台中某大學「33歲男校友」6樓墜下亡

嘉義神壇火警！5歲童「躲神明桌下被壓住」燒到碳化　家庭背景曝光

國1「6車連撞」可怕畫面曝　掛車窗甩出上半身

網紅控孫生「趁拍片強脫褲」　培根冷眼旁觀

獨／氣爆炸死澳門夫妻　家屬忍悲在台火化

即／台中某大學30歲男6樓墜下　無生命跡象

2歲童全身新舊傷陷昏迷　父母辯：從床上跌落

獨／新北所長性騷女警　一個「擁抱」被拔官

宜蘭某派出所「21歲女警控27歲男警性侵」！雙手瘀青　警方回應了

即／國1神岡段重大車禍！2人無生命跡象全線封閉

東螺媽天公爐挖出「15cm硃砂骨骸」　證實是人骨

2歲男童僅靠1瓶奶撐一天　倒臥床邊昏迷送醫插管

施壓重啟光電計畫　廖國棟收賄500萬被起訴

更多熱門

相關新聞

即／議員陳怡君涉貪交保　士檢今提抗告！

即／議員陳怡君涉貪交保　士檢今提抗告！

台北市議員陳怡君涉嫌利用人頭助理詐領助理費逾300萬元，遭士林地檢署依貪污罪嫌聲押禁見，士院13日認為無羈押必要，裁定以100萬元交保，並限制出境、出海8個月。士檢不服，於今（17）日正式向高等法院提出抗告，強調陳怡君與共犯、證人有勾串之虞，請求撤銷原裁定，發回士院重新審理。

陳怡君涉詐領助理費　郭正亮分析：某種力量在警告陳亭妃識相點

陳怡君涉詐領助理費　郭正亮分析：某種力量在警告陳亭妃識相點

即／涉詐助理費　陳怡君100萬元現金交保離開

即／涉詐助理費　陳怡君100萬元現金交保離開

陳怡君涉貪300萬1交保1收押　關鍵原因曝

陳怡君涉貪300萬1交保1收押　關鍵原因曝

即／陳怡君涉貪急喊清白　法官100萬交保+3限

即／陳怡君涉貪急喊清白　法官100萬交保+3限

關鍵字：

陳怡君抗告裁定

讀者迴響

熱門新聞

大S生前過戶2億豪宅安撫S媽！　再婚具俊曄母女曾鬧翻

孫生悲吐「一無所有」怕撐不下去

「貪3.87元」遭起訴　檢察官幫求情

孫生大戰B女！稱私密片「把我X壞掉」隨時可給

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　

即／台中某大學「33歲男校友」6樓墜下亡

孫生才遭解約　女友發聲：還有多少隱瞞？

柯爸病逝　四叉貓酸「還有媽媽可再出來一次」

公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」

再爆曹興誠多張「小三合照」　謝寒冰：你們兩人的事很多人都看過

嘉義神壇火警！5歲童「躲神明桌下被壓住」燒到碳化　家庭背景曝光

大S生前經濟狀況遭拖垮　汪小菲「丟債」屁股拍拍回北京

41歲「吳妹妹」日本拉客被逮！網見照驚喊：超正

《無限挑戰》35歲瑜珈教練離世！最後發文：Bye

王大陸逃兵「富豪爸爸痛心發聲」！

更多

最夯影音

更多

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面