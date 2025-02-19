快訊／陳怡君涉詐助理費100萬交保遭撤銷　高院裁定發回更裁

▲北市議員陳怡君原先被裁定100萬元交保，經檢方抗告，高院撤銷交保，發回士林地院更裁。（圖／記者陳家豪攝）

記者吳銘峯、戴若涵／台北報導

台北市議員陳怡君涉嫌利用人頭助理詐領助理費逾300萬元，遭士林地檢署依貪汙罪嫌聲押禁見，士林地方法院13日裁定100萬元交保，並限制出境、出海8個月，士林地檢署不服，17日向高等法院提出抗告。高院收案後進行分案，19日裁定撤銷交保、發回士林地院更裁。

高院審理後認為，原審依卷內相關事證，認定被告陳怡君涉犯貪污治罪，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有勾串共犯與證人之虞。然而士林地院原裁定未說明「命被告具保等處分」與「降低案情陷入晦暗」之關聯性，也未審酌被告與其餘尚未到案助理間是否已無勾串可能。

高院指出，士院諭令被告不得與本案共犯、證人接觸部分，是否得以達到防免其等勾串之目的，仍非無疑。綜上，原裁定尚有疏誤之處，檢察官抗告為有理由，應撤銷原裁定，並發回原審法院更為適當之裁定。

檢調查出，陳怡君自2019年起，涉嫌指示辦公室主任張惠霖（綽號「饅頭」）等人，以親友掛名助理方式詐領助理費，涉及款項超過300萬元。士檢認為陳怡君犯罪嫌疑重大，且至今未能充分交代款項流向，有勾串共犯、影響證人供述之虞，向法院聲請羈押禁見。

然而，士院13日裁定指出，檢方雖掌握相關證據，但認為已無羈押必要，裁定陳怡君100萬元交保，並限制其出境、出海及住居。檢方提出抗告後，高院19日分案，稍早裁定撤銷交保，發回士林地院更裁。