陳怡君涉詐領助理費　郭正亮分析：某種力量在警告陳亭妃識相點

▲北市議員陳怡君。（圖／記者陳家祥攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨北市議員陳怡君近日驚爆涉嫌詐領助理費，而陳怡君去年曾力挺立委陳亭妃參選中執委，兩人皆遭到正國會除名，這也引起外界聯想是否和2026選舉有關。對此，前立委郭正亮13日分析，這件事是提醒陳亭妃，可能週邊有某種力量在注意著妳，這恐怕才是真正的原因，簡單來講就是警告，這股力量要誰就是誰，最好識相一點，不然就是一個事件一個事件來。

郭正亮於節目《大新聞大爆卦》表示，就法論法，陳怡君就是不對，但是自己並不認為是陳怡君參選市議員才爆出這個事，應該是陳怡君與陳亭妃合作，更大的背景就是這個。

郭正亮表示，陳怡君這個事件第一時間想的不是綠營內部角逐中山大同選區，對政治比較敏感的，第一個一定想到陳亭妃，所以議員選舉不是矛盾，而是提醒陳亭妃，可能週邊有某種力量在注意著妳，像郭信良也出事了，這恐怕才是真正的原因，簡單來講就是警告。

郭正亮指出，TVBS公布最新2026台南市長民調，藍綠只相差9個百分點，只要是人選之差，或者沒有充分整合，民進黨就爆開了，另外，據他了解，陳亭妃民調領先林俊憲15個百分點以上，所以從這裡可以看到某股力量獨裁的意志有多獨斷，要誰就是誰，最好識相一點，不然就是一個事件一個事件來。

▼民進黨立委陳亭妃。（圖／記者皮心瑀攝）