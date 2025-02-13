陳怡君100萬交保仍有變數！今晚9點前沒辦保　將與饅頭主任同收押

▲北市議員陳怡君涉利用人頭詐領助理費遭聲押，士院裁定100萬交保，張姓辦公室主任收押禁見。（圖／記者陳家祥攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市議員陳怡君與辦公室主任張惠霖，涉以人頭助理手法詐領助理費，士院13日裁定陳怡君100萬元交保，張惠霖則羈押禁見。理由指出，關鍵證據已獲保全，包括銀行交易明細及相關對話紀錄，且張女已遭羈押禁見，使證據遭竄改的風險降低，因此對陳女採取交保、限制出境、出海及住居等措施，無需羈押，倘若陳怡君未能於今晚9點前交保，仍將改為羈押處分。

法院裁定指出，陳怡君涉犯《貪污治罪條例》第5條第1項第2款的公務員利用職務詐取財物罪及《刑法》第214條使公務員登載不實罪，犯罪嫌疑重大。然而，法院認為本案關鍵證據已獲保全，包括銀行交易明細及相關對話紀錄等，且同案被告張惠霖已遭羈押禁見，使得證據篡改的風險降低。

考量到被告人身自由保障及案件偵辦需求，決定讓陳怡君以100萬元交保，並限制住居於戶籍地，禁止出境、出海8個月，且嚴格禁止與本案共犯及證人接觸，以確保調查順利進行。若未能在今晚9點前繳納保釋金，則仍可能面臨羈押處分。

與陳怡君不同，法院認為張惠霖的涉案情節更為重大，且若僅採取交保、限制住居等措施，仍不足以確保案件偵辦順利進行。裁定書指出，張惠霖仍可能與共犯或證人勾串、影響證詞，甚至有湮滅證據的風險，因此決定對其羈押禁見，不得與外界聯繫，以確保調查完整性。