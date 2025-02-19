AI眼鏡搭「大模型」列車　或率先成為「AI＋消費」的重要新產品

▲AI眼鏡。（示意圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

AI眼鏡隨著大模型的迅速發展，包括小米、英業達、Meta等科技巨頭紛紛釋出即將產出的消息，讓AI眼鏡的關注度與日俱增。透過AI賦能眼鏡，將使其功能再次升級，使得人機交互更加簡單，還可以結合眼神、手勢，甚至是觸摸，在使用上更為靈活方便，再加上AI強大的圖像識別及運算能力，被預期可開啟更多用途場景。

《新華社》報導，在（2025）1月份舉行的美國消費電子展上，全球多家消費電子廠商推出多款AI+AR眼鏡產品，引發了極高的關注度。AI眼鏡作為一種融合視覺、聽覺等重要感知交互方式的可穿戴設備，有望率先成為「人工智能+消費」的重要新產品，成為下一個出貨量過億的消費電子終端。

雖然AI眼鏡賽道如火如荼，但要實現產業普及仍面臨諸多挑戰。首先是技術，要在保證眼鏡輕便和外觀時尚的前提下，實現強大的AI處理能力是一個難題。再者，電池續航時間有限，也限制用戶的長時間使用。

AI眼鏡市場仍處在起步階段，應用側不夠豐富，價格尚未降至一般民眾可接受的範圍內，用戶基數仍較低，使用及消費習慣仍在養成期，最重要的是，AI眼鏡具備鏡頭、麥克風等數據蒐集能力，在隱私保護和數據安全上，需謹慎面對。

產業發展上，AI眼鏡應抓住技術突破、產業生態和數據安全這3條關鍵主線，如研發矽碳負極電池技術、固態電池技術等，在不增加眼鏡重量和體積的前提下提高電池容量；打造針對智能眼鏡的低功耗晶片，從硬體層面降低能耗，以延長AI眼鏡的續航時間。同時，發掘出智能眼鏡的應用潛力，在工業製造、醫療、教育、安防等領域開拓行業應用市場，並積極探索智能眼鏡在旅遊、物流等新領域的應用皆可提升普及運用的效果。

在政策支持上，成立產業聯盟，統一制定涵蓋技術標準、接口規範等關鍵領域的行業準則，促進晶片商、算法開發者、廠商等產業鏈各環節緊密協作，同時，為AI眼鏡產業的發展提供良好的環境，如為企業提供資金、稅收等方面的優惠，降低企業運營成本等。

至於在加強隱私保護方面，促使行業建立嚴格的數據安全管理制度，採用加密、匿名化等技術手段保護用戶的個人資訊和隱私。在產品設計上，應考慮加入隱私保護功能，如採用定向揚聲器等技術減少聲音外洩，提升聆聽私密性。

此外，行業應統一標準，要求在AI眼鏡上配備顯眼且無法被輕易遮擋或忽視的拍攝提示裝置，如高亮度的LED指示燈、聲音提示器等。當開啓拍攝功能時，能及時向周圍人發出明確的提示信號，再加上制定和完善針對AI眼鏡等新興設備拍攝隱私問題的法律法規，明確規定在何種情況下的拍攝行為屬於侵犯隱私，以及相應的侵權責任和處罰措施。