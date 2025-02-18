大人的乖乖又出新品！「草莓奶酒」口味限量開賣　一上架就被搶

▲家樂福獨家開賣「大人的乖乖」新品「草莓奶酒風味」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

乖乖又出新招了！先前「大人的乖乖」推出「威士忌焦糖風味」後，如今再推「草莓奶酒風味」，搭配粉嫩色系質感包裝，同樣在家樂福獨家開賣，一上架就吸引消費者目光，馬上有人一口氣搶買2、3包，數量有限，售完為止。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。



▲▼大人的乖乖新品「草莓奶酒風味」。（圖／業者提供）

乖乖搞叛逆，「大人的乖乖」近日再推新品「草莓奶酒風味」，酒精含量少於0.25%，原價45元，特價36元，目前在家樂福獨家販售，量販、超市、線上購物、家速配都有供應。

家樂福透露，由於包裝吸睛，大人乖乖系列搭配酒風味都受到關注，一上架就有消費者一口氣拿了2-3包。先前「威士忌焦糖風味」全台約2.6萬包，開賣不到3天，就有部分的分店完售。預計此波新品「草莓奶酒風味」也會被搶購。

▼大人的乖乖新品「草莓奶酒風味」限量開賣。（圖／業者提供）

●OKmart 粉紅系零食

OKmart 因應賞花、野餐春遊，推出「OK草莓熟透了」主題，即日起至3月5日集結多項期間限定「粉紅系商品」，包括草莓、蜜桃、重乳奶茶等夢幻系飲料零食，全台同步優惠，最低6折起。

▲OKmart推出「OK草莓熟透了」期間限定粉紅系飲料零食。（圖／業者提供）

像是「日東紅茶皇家奶茶-草莓口味」首次登場，嚐鮮價32元，兩件59元，水蜜桃風味則享有「第二件6折」優惠。「光泉午后時光重乳草莓奶茶」與「福樂鲜攪草莓鮮奶茶」，更推出第二件10元、6折優惠。

甜點與糖果類也是粉紅控喜愛品項，「乖乖玉米脆果-草莓煉乳」、「森永嗨啾草莓軟糖」皆享有第二件6折。77草莓巧酥蛋糕乳加，更推出兩件30元的折扣，搭配盛香珍微笑河馬餅（草莓巧克力）任兩件8折，一次收齊粉紅系零食。

●全家賞櫻粉嫩美食

▲全家推薦賞櫻飲品。（圖／業者提供）

全家也推薦賞櫻超搭的美食，包括粉嫩色系的「Fami!ce紅豆牛奶霜淇淋」、「Let’s Café草莓白巧可可」與「FamiCollection草莓甘露」3款明星商品，讓消費者在櫻花樹下輕鬆拍出夢幻美照。

2月19日至2月23日連續5天，Fami!ce霜淇淋推出「第二支10元」優惠。而Let’s Café草莓白巧可可，搭配專屬粉色聯名杯款，3月4日前會員嚐鮮價59元。同時FamiCollection草莓甘露則有「2件85元」優惠。

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