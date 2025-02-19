陸網紅Sean怒爆「陳老師睡台女粉絲」　反遭揭夫妻影片造假大崩塌

▲陸網紅Sean與陳老師決裂，連日來持續上演。（圖／翻攝自YouTube／Sean的世界 TV）



記者董美琪／綜合報導

在泰國居住的大陸網紅Sean及搭檔陳老師決裂後，連日來持續「開撕」互揭黑歷史，引起許多台灣網友關注，也吸引一些大陸網紅接連評論，擔心遭波及。Sean突然揭露陳老師在台灣「睡女粉絲」的私德問題，陳老師則曝光團隊私下討論影片企劃的錄音，坦言當時Sean夫妻在台灣夜市掉車，還請台灣粉絲幫忙找車，一切都是演的，甚至還教外甥女來台灣上演類似戲碼，引發熱議。

近日Sean與陳老師原本因為工作合作上的爭執，分道揚鑣，但因Sean上網發片「先告狀」，演變成雙方你來我往互揭許多「幕後」真相，且把私下偷錄音內容，搬上檯面，只為了揭發對方。包括陳老師疑似在台灣睡女粉絲，遭Sean怒批，對方爸爸還是警察，因此得知後氣到發抖。而Sean在台灣夜市找不到車子停在哪，發動台灣粉絲幫忙找，或是懼高搭貓纜，也被踢爆是造假，甚至與太太私下討論影片企劃時，提到粉絲愛看老套內容，自己都不想看自己影片…等內容，讓眾多台灣粉絲傻眼憤怒。

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▲陳老師放出錄音檔，證明來台灣玩的影片，部分內容造假。（圖／翻攝自YouTube／你好我是陳老師）



即便Sean夫妻倆解釋，拍片企劃難免有腳本（劇本），仍吸引很多台灣粉絲洗版怒罵，「騙粉跟睡粉一樣爛」、「陳老師是私德問題，肖恩是缺德」、「玩弄台灣人的善良！演找車叫自己外甥女演鑰匙不見，玩弄台灣人的熱心、也很爛 」、「台灣是流量密碼」、「觀眾情感被利用」、「陳老師的不意外，比較意外的是肖恩一家的人設崩壞」。

也有人說，「可以欣賞他們的影片，當作綜藝節目來觀賞，但請別交心」、「傷透粉絲的心」、「有劇本合理、頻道本來就是在演戲啊」、「Sean要道歉是最基本的」、「建議都先冷靜都不要再發影片了，兩敗俱傷」。

另外，陳老師個人過去曾經發生過的「黑歷史」，昨日也在兩岸瘋傳，雖然本人未出面說明，不過一些大陸YouTuber除了趁機談論Sean及搭檔陳老師事件蹭流量外，也擔心引起影響負面形象，被一起罵騙子，傷害大陸人民形象。一位大陸網紅表示，台灣人文好、善良暖心，但不是好欺負，希望不要一竿子打翻一船人。