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Sean高雄取消計程車「被司機收100元」！平台緊急回應：沒這規定

▲▼Sean在高雄取消計程車，被司機收100元。（圖／翻攝YouTube／Sean逛吃TV）

▲Sean在高雄取消計程車，被司機收100元。（圖／翻攝YouTube／Sean逛吃TV）

記者柯振中／綜合報導

陸籍網紅Sean先前來台旅遊爆紅，時常透過幽默的方式拍攝旅遊、享用美食的影片，受到許多觀眾喜愛。不過近日他到高雄旅遊，因為叫計程車後取消，被司機收了100元的費用，影片曝光以後，瞬間受到許多討論。

Sean近日來到高雄旅遊，並且拍攝美食影片，原先打電話叫了計程車，打算外出吃早餐，不過剛好碰上了粉絲，被告知附近有超好吃的鴨肉飯，於是決定取消訂單。

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實際詢問後得知訂單無法取消，雖然有人建議直接走掉，但Sean還是堅持等計程車司機抵達，並且支付司機被平台收取的費用。司機抵達以後，Sean連聲說著抱歉，並且依照司機的要求，支付了100元的取消費用。

▲▼Sean在高雄取消計程車，被司機收100元。（圖／翻攝YouTube／Sean逛吃TV）

▲有粉絲實際詢問該平台，得到的結論是沒有這項規定，隊員的行為已影響公司。點圖可放大。（圖／翻攝YouTube／Sean逛吃TV）

雖然整趟行程仍舊讓粉絲看得很開心，不過有許多觀眾感到不解，不明白為何司機可以收錢，「客人沒搭車是不會被扣任何費用的，那100元完全是司機自己拿走了」、「計程車收基本費100真的是有點多不太合理，肖恩真的是很大方帥氣；小錢能解決都是小事的概念」、「願意多給司機一些小費跟司機一開始說謊亂報價不一樣，不能縱容這種騙外地客的司機。」

此外，也有觀眾實際詢問平台，得到的回覆是「並沒有取消叫車要100的這個事情」，該名隊員的行為已影響公司，目前已經反映相關部門，正在處理此案。

 
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