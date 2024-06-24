網紅Sean高雄叫計程車「臨時取消被收100元」　交通局要罰了

▲中國籍網紅來台旅遊，取消計程車卻被收了100元。（圖／翻攝自Sean逛吃TV YouTube）

圖、文／CTWANT

中國大陸籍網紅Sean先前來台旅遊，用幽默的方式拍攝而爆紅，深受不少粉絲喜愛，不料日前到高雄玩，原本要叫計程車後來臨時取消，怎料被司機收了100元，影片曝光引發軒然大波。對此，計程車所屬車隊緊急做出回應，而市府也表示若查證屬實，最重可開罰9萬元罰鍰。

Sean於21日在YouTube上傳名為「普通台灣人平時都吃什麼？在高雄走街串巷一探究竟，竟然被隐藏美食鴨肉飯吸引，鴨肉鮮嫩多汁超好吃」影片，期間他因為已經請超商代叫計程車，不過因為路人介紹，臨時想改為步行去吃一間鴨肉飯，而詢問了超商店員，得知叫車無法取消，他不好意思害人家白跑一趟，仍在現場等計程車到來。

▲Sean請超商幫忙叫計程車，臨時想取消。（圖／翻攝自Sean逛吃TV YouTube）

Sean詢問計程車司機，取消是否需要費用，司機則回應「給我基本的100元」，當下他二話不說立刻付錢，隨後繼續原本的行程。沒想到此舉引發網友討論，不少人稱讚Sean：「真的人很好，不讓計程車司機白跑一趟」、「很有禮貌～很體貼計程車司機」。

不過，也有許多網友砲轟，「這計程車司機好狠呀！敢收100坑人，祝他一整月沒啥生意」、「司機太不厚道」、「計程車收基本費100真的是有點多不太合理」、「連搭都沒搭就被收費$100，這司機真是坑觀光客的狠人」。

▲Sean等計程車到來。（圖／翻攝自Sean逛吃TV YouTube）

據了解，有網友詢問計程車的車隊平台，得到的答案是「並沒有取消叫車要100元的這個事情」，而該名計程車司機的行為已影響公司，目前已經反應相關部門，正在處理此案。

交通局也回應，高雄市計程車收費標準，起跳85元、續跳每200公尺5元、延滯計時、夜間加成等等，但並沒有取消費一項，已請車隊出面說明，如果查證確實有未依規定收費的情況，將依公路法第77條第一項規定，裁罰9000元以上9萬元以下罰鍰。

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