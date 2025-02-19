麥當勞「強化各級主管性平意識」曝3作為！網搖頭：道歉在哪

▲台灣麥當勞發布圖文說明。示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾筠淇／綜合報導

北市一間麥當勞去年傳出主管性侵案，事後因有許多網友不滿麥當勞的處理方式，因此決定抵制。稍早麥當勞透過粉專表示，這段時間他們持續檢討，也聽了員工、外部建議，因此整理出3大安心作為，要打造一個讓員工能夠安心工作的環境。

麥當勞稍早在臉書粉專上發文，透露在這段時間，他們持續檢討，也聽了許多員工、外部的建議，他們深知職場應該是一個能讓大家放心工作的地方，而這也需要他們真正落實改變。因此麥當勞整理出3大安心作為，包含「優化申訴管道 & 監督機制、增設並升級 CCTV、強化性平教育」。

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▲麥當勞整理出3大安心作為。（圖／翻攝自Facebook／麥當勞）

麥當勞也整理出6點：

1.申訴直通職場安心委員會收案，由外部律師主導調查

2.由委外專業諮商心理師及律師，提供申訴人心理與法律諮詢全方位支持

3.全台餐廳 CCTV 覆蓋提升，系統全面升級，提升影音品質，強化安全監控

4.在職、離職夥伴針對 “ 職場不法侵害案件 ” 皆提供心理與法律諮詢

5.性平教育升級，委外性平專業團體協助培訓人資團隊，強化各級主管性平意識

6.於社群平台公開改革方案，傾聽內部夥伴與外部顧客的聲音，打造更安全的職場環境

不過圖文曝光後，底下仍有網友表示，「不是，針對性騷案的道歉在哪」、「針對發生的事情，什麼話都不說嗎」、「然而沒有道歉，因為道歉就是認錯」、「反應也太慢了」、「始終看不到對受害者的道歉真的讓人感到很遺憾」、「內容就像，主管要你有問題就說出來，我們來改善。結果就是改善提出問題的人」、「還是避重就輕」。