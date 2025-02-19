　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

麥當勞「強化各級主管性平意識」曝3作為！網搖頭：道歉在哪

▲▼麥當勞示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣麥當勞發布圖文說明。示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾筠淇／綜合報導

北市一間麥當勞去年傳出主管性侵案，事後因有許多網友不滿麥當勞的處理方式，因此決定抵制。稍早麥當勞透過粉專表示，這段時間他們持續檢討，也聽了員工、外部建議，因此整理出3大安心作為，要打造一個讓員工能夠安心工作的環境。

麥當勞稍早在臉書粉專上發文，透露在這段時間，他們持續檢討，也聽了許多員工、外部的建議，他們深知職場應該是一個能讓大家放心工作的地方，而這也需要他們真正落實改變。因此麥當勞整理出3大安心作為，包含「優化申訴管道 & 監督機制、增設並升級 CCTV、強化性平教育」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／麥當勞）

▲麥當勞整理出3大安心作為。（圖／翻攝自Facebook／麥當勞）

麥當勞也整理出6點：

1.申訴直通職場安心委員會收案，由外部律師主導調查

2.由委外專業諮商心理師及律師，提供申訴人心理與法律諮詢全方位支持

3.全台餐廳 CCTV 覆蓋提升，系統全面升級，提升影音品質，強化安全監控

4.在職、離職夥伴針對 “ 職場不法侵害案件 ” 皆提供心理與法律諮詢

5.性平教育升級，委外性平專業團體協助培訓人資團隊，強化各級主管性平意識

6.於社群平台公開改革方案，傾聽內部夥伴與外部顧客的聲音，打造更安全的職場環境

不過圖文曝光後，底下仍有網友表示，「不是，針對性騷案的道歉在哪」、「針對發生的事情，什麼話都不說嗎」、「然而沒有道歉，因為道歉就是認錯」、「反應也太慢了」、「始終看不到對受害者的道歉真的讓人感到很遺憾」、「內容就像，主管要你有問題就說出來，我們來改善。結果就是改善提出問題的人」、「還是避重就輕」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
西班牙首戰先發出爐！　前樂天洋投再戰台灣
王大陸獲「在校生特別表現獎」畫面曝　稻江證實他未畢業
台中七期26歲男遭虐殺！　竟是因為傳播妹
立委收賄500萬「施壓失敗」　光電老闆怒討錢被擺爛
王大陸逃兵「富豪爸痛心發聲」！　破億家世起底
吳倩蓮「銀灰白髮」近照曝光！　閃嫁消失螢光幕14年
快訊／警開11槍抓人內幕曝！　36歲男持有兒少性剝削影像
桃園副市長家人遭詐1500萬　房產險騙光
他「靠健檢揪心臟惡疾」！預防醫學正夯　歐瀚文曝5關鍵提升免疫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

謝寒冰連爆「曹興誠合照」　她點出1關鍵：會現在才翻車嗎？

傳4月到日本「刷卡要輸入4位密碼」銀行客服被打爆！達人曝真相

12星座愛上對方的瞬間！金牛座被歌聲收服　雙魚座抵抗不了摸頭殺

92歲阿嬤「搭台鐵獨旅」背影帥炸！　3.5萬人狂讚：真的好福氣

228連假「國5南下恐塞到深夜」　行車時間多7倍

屏東3570劑公費流感疫苗2／20起開放高風險對象接種

陸網紅Sean怒爆「陳老師睡台女粉絲」　反遭揭夫妻影片造假大崩塌

台鐵七堵站調車「擠壞轉轍器」疑操作不當　2個月第5起

14萬劑秒殺！南投新增2千劑公費流感疫苗　2／20開打

奇美醫院與群創光電　共同研發首台國產「智能化療調配機器手臂」

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

北市槍響！通緝犯拒檢衝撞　警「連開11槍」追捕歸案

陳妍希陳曉證實離了8年婚！　傳婚變1年：今後各自安好

【超暖列車長】怕車程遠嬰兒餓肚子！月台狂奔幫泡奶粉

聲樂老師現身林俊傑演唱會　合唱「一開口超驚豔」

曹興誠喊告「小三合照是AI」謝寒冰：當庭比對會很有趣

謝寒冰連爆「曹興誠合照」　她點出1關鍵：會現在才翻車嗎？

傳4月到日本「刷卡要輸入4位密碼」銀行客服被打爆！達人曝真相

12星座愛上對方的瞬間！金牛座被歌聲收服　雙魚座抵抗不了摸頭殺

92歲阿嬤「搭台鐵獨旅」背影帥炸！　3.5萬人狂讚：真的好福氣

228連假「國5南下恐塞到深夜」　行車時間多7倍

屏東3570劑公費流感疫苗2／20起開放高風險對象接種

陸網紅Sean怒爆「陳老師睡台女粉絲」　反遭揭夫妻影片造假大崩塌

台鐵七堵站調車「擠壞轉轍器」疑操作不當　2個月第5起

14萬劑秒殺！南投新增2千劑公費流感疫苗　2／20開打

奇美醫院與群創光電　共同研發首台國產「智能化療調配機器手臂」

當兵浪費時間？他喊「不如學一技之長」...掀2派網友論戰

謝寒冰連爆「曹興誠合照」　她點出1關鍵：會現在才翻車嗎？

華郵：川普覬覦格陵蘭加薩　加深中國犯台隱憂

星巴克周五好友分享喝起來　挺棒球「大杯以上買一送一」

傳4月到日本「刷卡要輸入4位密碼」銀行客服被打爆！達人曝真相

「TOYOTA全新INNOVA」變帥不用加油！電池細節公布有望量產上市

12星座愛上對方的瞬間！金牛座被歌聲收服　雙魚座抵抗不了摸頭殺

桃園男遭圍毆「衣服被脫光」　原因曝光：只為了1萬5債務

與習近平面對面！陸31間民企老闆是誰？　任正非和王傳福領銜發言

西班牙首戰先發出爐！外媒曝前樂天洋投雷法再戰台灣

北市槍響！通緝犯拒檢衝撞　警「連開11槍」追捕歸案

生活熱門新聞

孫生大戰B女！稱私密片「把我X壞掉」隨時可給

林青穀爆不倫多位美魔女！　台灣首席家醫人設崩壞

鋒面要來了！　今「雨最大」地區曝

恐剩7℃！　挑戰寒流時間曝

快訊／10級強風要來了　今轉雨「下最大」地區曝

LINE「9款免費貼圖」限時下載！WBC中華啦啦隊來啦

下波冷氣團凍4天　周五全台降溫「最冷剩10度」

高鐵高一妹揪合照　醫收到照片才知原因

曹興誠提告謝寒冰！律師揭驚人仲裁費：有錢人的手骨

3種食物別隔夜！營養師：可能致癌

少女手上長小水泡以為汗疹　就醫才知是梅毒

50嵐「1飲品爆紅」　員工忙炸：半小時用14罐牛奶

接待陸生團惹議　台大社科院學生會長遭罷免

節氣進入「雨水」要回暖了　專家推薦睡前做一事更助眠

更多熱門

相關新聞

麥當勞APP本周優惠一次看

麥當勞APP本周優惠一次看

速食品牌「麥當勞」APP限定優惠來了，本周祭出蛋捲冰淇淋買1送1，還有中薯、吉事漢堡免費送等好康，歡樂送則推3大指定夯品買1送1，提醒除歡樂送優惠可重複使用外，其餘優惠券每張限兌換1次，且不適用於外送平台及部分門市。

麥當勞蛇年開春優惠券限時開跑

麥當勞蛇年開春優惠券限時開跑

麥當勞「1小物」比奶昔還經典　網笑：都偷按

麥當勞「1小物」比奶昔還經典　網笑：都偷按

日麥當勞「起司蛋糕冰炫風」

日麥當勞「起司蛋糕冰炫風」

最近的麥當勞在台灣　日人崩潰哀號

最近的麥當勞在台灣　日人崩潰哀號

關鍵字：

麥當勞主管性侵案安心作為

讀者迴響

熱門新聞

孫生大戰B女！稱私密片「把我X壞掉」隨時可給

「貪3.87元」遭起訴　檢察官幫求情

孫生悲吐「一無所有」怕撐不下去

公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」

孫生才遭解約　女友發聲：還有多少隱瞞？

柯爸病逝　四叉貓酸「還有媽媽可再出來一次」

大S生前經濟狀況遭拖垮　汪小菲「丟債」屁股拍拍回北京

反骨男孩正式切割孫生！解約道歉：多次勸誡都沒改善

再爆曹興誠多張「小三合照」　謝寒冰：你們兩人的事很多人都看過

劉容嘉「億級男友」身分曝光！秘戀13年同居2億豪宅

林青穀爆不倫多位美魔女！　台灣首席家醫人設崩壞

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　

鋒面要來了！　今「雨最大」地區曝

八點檔女星黃瑄坦承離婚條件曝光

反骨解約孫生「酷炫發聲了」！

更多

最夯影音

更多

孫生求母「別再鬧」 情緒崩潰：撐不下去

呂捷直播完忘關鏡頭30mins　收拾完「讀書、查資料」被讚爆

涉 #逃兵役 遭逮！ #王大陸 移送新北地檢署

陳曉曾認「抗拒結婚」　遇陳妍希轉念：像被雷劈到

林葉亭喊「120分爸爸」送最後一程　悲痛吐心聲：釋懷了...Julie心疼她

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面