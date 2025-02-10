麥當勞「開春優惠券」限時43天開跑！大薯加1元多1件、咖啡買1送1

▲麥當勞蛇年開春優惠券限時43天開跑。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「麥當勞」最新「蛇年開春優惠券」來了，2月11日起限時43天於全門市祭出「加1元多1件」、「超爽大餐101元起」等5大系列優惠，整張券現省2995元，且不限使用次數，好康一次看。

麥當勞祭出最新2025年「蛇年開春優惠券」，一共有「加1元多1件」、「超爽大餐101元起」、「雙人共享209元起」、「早餐套餐免費升級咖啡」及「雙人早餐159元起」共5大優惠，整張券狂省2995元。

▲大薯加1元多1件。

其中，「加1元多1件」網羅大薯、4塊麥克雞塊、薯餅加1元就能多吃1件，還有提神美式咖啡、那堤、蜂蜜紅茶等飲品可爽喝買1送1；「超爽大餐101元起」則有麥香雞、麥香魚、吉事漢堡搭配4塊麥克雞塊+小薯+小杯飲料，只要101元就能輕鬆吃到。

麥當勞開春優惠券於2月11日起至3月25日限時開跑，可於門市或得來速窗口以手機出示優惠券或直接報代碼購買優惠餐點，也可透過自助點餐機畫面上的「蛇年開春優惠券」專區選購想要的優惠品項。

▲拿坡里買炸雞桶免費送小披薩。（圖／業者提供）

另，「拿坡里披薩·炸雞」即日起至2月18日也祭出「買1送1」新春優惠，期間凡至門市外帶或內用皆可享「買6塊炸雞桶送小披薩1個」，特價390元，且炸雞可更換為烤雞，披薩則開放口味任選。