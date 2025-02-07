比奶昔經典！30年前麥當勞「1小物」大票超愛：點餐都偷按

▲麥當勞1小物勾起眾人回憶。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

麥當勞在台已有40多年歷史，陪著許多台人長大。就有網友貼出幾張照片，回味30年前的麥當勞，但圖中並非當時的餐點，而是遊戲區、吉祥物等等。其中某樣物品真的太經典，勾起大票網友回憶，「那個吸管盒一定有什麼魔法，我每次都會忍不住按下去。」

有網友在Threads分享幾張照片，「回味一下，30年前的麥當勞」，圖中分別是深咖啡色的按壓式吸管盒、木頭色系的拼接地板、兒童遊戲區、麥當勞吉祥物（漢堡神偷、奶昔大哥、大鳥姐姐）。

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看到貼文後，深咖啡色的按壓式吸管盒馬上掀起熱論，「吸管盒根本沒辦法只壓出一根吸管」、「小時候很愛玩那個吸管盒，那時候感覺超酷」、「那個吸管盒！每次出來都一堆，不然就卡住要從上面掀開拿！好懷念」、「那個拿吸管的，家裡附近早餐店也用同款，真的一秒回童年」、「身為一個小孩，每次跟著媽媽在點餐時，都要偷按吸管盒」、「吸管盒超頂，我自己都想在家放一個。」

遊戲區也勾起許多童年回憶，「遊戲區塑膠跟空氣悶悶的味道，隔著螢幕都聞得到」、「遊戲區還要脫鞋子」、「以前有一些的遊戲室還會有牆壁鋼琴，然後地板是一顆一顆的東西，還黏黏的」、「以前都在遊樂區裡面說我要娶誰我要嫁給誰」、「遊戲區一定是會有一個一日好友。」

還有網友表示，「不能少了玩具」、「那個地磚，微小細節，但又很標誌性」、「還有那個跟桌子連在一起的黃色椅子，我有幸能在他們換裝潢前看到」、「以前還有接待員陪小孩玩…二十年前的回憶了。」「以前兒童餐的紙盒也很特別，可以折成玩具的背景（有人有印象嗎）」、「以前的兒童餐玩具回不去了。」