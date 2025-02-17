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麥當勞APP本周優惠出爐！蛋捲冰淇淋買1送1、中薯免費送

▲▼麥當勞。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞APP本周限定優惠券出爐。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

速食品牌「麥當勞」APP限定優惠來了，本周祭出蛋捲冰淇淋買1送1，還有中薯、吉事漢堡免費送等好康，歡樂送則推3大指定夯品買1送1，提醒除歡樂送優惠可重複使用外，其餘優惠券每張限兌換1次，且不適用於外送平台及部分門市。

●門市限定（使用期限：即日起至2月19日）
1. 單點蛋捲冰淇淋買1送1

●門市限定（使用期限：即日起至2月23日）
1. 單點金迎招牌薯來寶（牛）送中薯 
2. 單點大麥克特價59元
3. 單點中薯特價40元
4. 單點豬肉滿福堡加蛋特價48元 
5. 單點蘋果派特價32元
6. 單點焦糖冰奶茶特價54元
7. 單點小杯玉米湯特價36元
8. 單點勁辣香雞翅特價39元 
9. 豪邁五吃勁辣雞腿堡餐特價189元（得來速限定）

●門市限定（使用期限：2月21日至2月23日）
1. 買超值全餐送吉事漢堡（大麥克餐）

 ●APP全球版歡樂送限定（使用期限：即日起至2月25日）
1. 單點勁辣香雞翅買1送1
2. 單點蘋果派買1送1 
3. 單點熱蜂蜜奶茶買1送1 
4. 單點冰蜂蜜奶茶買1送1

▲▼三商炸雞 。（圖／業者提供）

▲三商炸雞祭出戰斧超值桶半價優惠。（圖／業者提供）

另外，三商炸雞至2月26日前則有「戰斧超值桶5折」優惠，期間凡於門市外帶或內用戰斧超值桶特價只要199元，內含2隻脆皮戰斧雞腿+4塊義式炸雞；加碼還有「炸雞歡樂桶」優惠價209元，內含5塊炸雞，且口味開放辣味、原味、義式裹粉或脆皮裹粉任選。

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