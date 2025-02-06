石垣島麥當勞要關了！距離與那國島最近門市在台灣　日人哀號

▲麥當勞石垣分店將於2月9日晚間8時閉店。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日本沖繩縣石垣島唯一的麥當勞門市確定將於2月9日停止營業，屆時距離日本最西端「與那國島」最近的麥當勞門市就在台灣。消息一出讓部分日本網友哀號，「以後距離最近的麥當勞竟然在台灣嗎」、「想去吃個麥當勞居然要帶護照」。

麥當勞石垣分店2007年開業，地點就在大型商場SAN-A裡面，但依據麥當勞石垣分店的公告，麥當勞石垣SAN-A店最後營業日為2月9日，當日晚間8時閉店，也感謝大眾過去17年來的支持。

消息一出引發網友熱議，「以後距離石垣島最近的麥當勞在台灣了」、「可以從台灣叫UberEats嗎」。

與那國島觀光協會也發文湊熱鬧說，距離與那國島最近的麥當勞在台灣，雖然島上沒有麥當勞，但也是有漢堡，想來島上吃的人請務必光顧。與那國島是日本最西端的小島，距離台灣本島約110公里。

getnews指出，其實石垣島的麥當勞門市關門之後，民眾可以前往宮古島門市，這對與那國島居民來說也是最好的選擇，但以直線距離來算，比起從與那國島到宮古島的麥當勞，從與那國島前往台北的麥當勞還比較近。

不過石垣島和與那國島居民也不用過於擔心，日本麥當勞已表示，石垣島的新門市將在今年夏天開幕，細節會在未來陸續公開。